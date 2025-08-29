Fonafe. (Foto: Difusión)
Mediante la , se acepta la renuncia formulada por Roberto José Yafac da Cruz Gouvea al puesto de director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado ; dándosele las gracias por los servicios prestados.

Asimismo, se encarga a Mauricio Miguel Gustin De Olarte, gerente Corporativo Legal del Fonafe, el puesto de director ejecutivo de dicho fondo en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular.

La presente Resolución Suprema es refrendada por el

El Fonafe es FONAF es una empresa de derecho público peruana, adscrita al MEF, que se encarga de normar, dirigir y regular la actividad empresarial del Estado.

Su propósito es administrar y optimizar las empresas públicas donde el Estado tiene participación, para generar bienes y servicios de calidad, aprobando sus presupuestos y normas de gestión, y siendo titular de las acciones del Estado en dichas empresas.

