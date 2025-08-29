Mediante la Resolución Suprema N° 024-2025-EF, se acepta la renuncia formulada por Roberto José Yafac da Cruz Gouvea al puesto de director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe); dándosele las gracias por los servicios prestados.

Asimismo, se encarga a Mauricio Miguel Gustin De Olarte, gerente Corporativo Legal del Fonafe, el puesto de director ejecutivo de dicho fondo en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular.

La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

El Fonafe es FONAF es una empresa de derecho público peruana, adscrita al MEF, que se encarga de normar, dirigir y regular la actividad empresarial del Estado.

Su propósito es administrar y optimizar las empresas públicas donde el Estado tiene participación, para generar bienes y servicios de calidad, aprobando sus presupuestos y normas de gestión, y siendo titular de las acciones del Estado en dichas empresas.