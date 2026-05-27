New7Wonders volvió a advertir sobre el deterioro de la gestión de Machu Picchu y el riesgo que enfrenta su credibilidad como una de las siete maravillas del mundo. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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A casi dos décadas de haber sido elegida como una de las Siete Maravillas del Mundo, la calificación de Machu Picchu vuelve a ponerse en discusión debido a las advertencias sobre su gestión y sostenibilidad advertidas en un reciente comunicado de la organización New7Wonders.

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