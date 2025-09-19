Machu Picchu podría perder su reconocimiento internacional por falta de gestión sostenible. New7Wonders está dispuesto a frenar la decisión, pero dependerá de las medidas que tome el Estado peruano en el corto plazo. (Foto: Andina).
Machu Picchu podría perder su reconocimiento internacional por falta de gestión sostenible. New7Wonders está dispuesto a frenar la decisión, pero dependerá de las medidas que tome el Estado peruano en el corto plazo. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La sostenibilidad de Machu Picchu como atractivo turístico ha llegado a punto crítico. Los flancos por resolver son diversos: traslados, venta de tickets, accesos, rutas y más. Este panorama caótico es el que llevó a New7Wonders, fundación que la incluyó como una de las 7 maravillas del mundo moderno en 2007, ha advertido públicamente que podrían retirarle esa distinción a la ciudadela inca si no se toman medidas urgentes para corregirlo. Resulta que, según dijo su director a Gestión, es una situación inédita para ellos también.

TE PUEDE INTERESAR

Cusco: Machu Picchu recupera afluencia de turistas tras tregua de 72 horas
Machu Picchu: Mincetur, autoridades locales y gremios llegan a acuerdos, pero gobernador de Cusco se retira
Gremios turísticos piden declarar a Machu Picchu como activo crítico nacional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.