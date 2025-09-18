La afluencia de turistas a Machu Picchu comenzó a retomar su ritmo habitual luego de confirmarse una tregua de 72 horas que permitió el restablecimiento del servicio de trenes hacia la zona. La medida, adoptada tras varios días de suspensión, devolvió la calma y generó optimismo entre los visitantes que aguardaban con expectativa su ingreso a la ciudadela inca.

Desde tempranas horas del jueves, buses locales iniciaron el traslado de turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la ciudadela. Según reportes oficiales de la región, más de 25 unidades transportaron a unos 200 visitantes, quienes aguardaban en filas para iniciar el recorrido por el sitio arqueológico.

El clima de incertidumbre que predominó en los últimos días comienza a disiparse, aunque algunos turistas aún recuerdan las dificultades atravesadas. Otros, indican que el problema ya fue solucionado.

“Hoy he comprado mi pasaje normal. No he tenido problemas para comprar”, dijo un turista nacional a Canal N.

Otros optaron por alternativas más exigentes. Una familia chilena decidió caminar durante tres horas hasta el sitio arqueológico debido a la falta de boletos de tren. “Somos de Chile. Vinimos caminando. Nos demoramos alrededor de tres horas. No encontramos boletos para volver, así que regresaremos de la misma manera”, comentaron.

Trenes en operación gradual

El reinicio progresivo de las operaciones de Perú Rail e Inca Rail ha sido clave para el restablecimiento de la normalidad en la región. Con la reapertura del transporte ferroviario, se espera que la experiencia turística en Machu Picchu vuelva a desarrollarse con mayor fluidez.

Los visitantes, pese a las dificultades recientes, mantienen el entusiasmo por recorrer una de las siete maravillas del mundo moderno y esperan que la tregua permita estabilizar los servicios en los próximos días.