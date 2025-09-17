Contraloría detectó deficiencias en la atención y control de boletos en Machu Picchu, que podrían afectar la experiencia de los visitantes y la imagen del destino. (Foto: Andina)
Contraloría detectó deficiencias en la atención y control de boletos en Machu Picchu, que podrían afectar la experiencia de los visitantes y la imagen del destino. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Machu Picchu, la joya del turismo peruano, atraviesa un nuevo episodio de crisis. La falta de planificación en el transporte y las deficiencias en la venta de boletos han detonado bloqueos y un paro indefinido encabezado por comunidades locales. Esta conflictividad golpea de lleno a la cadena turística: desde cancelaciones de reservas hasta pérdidas millonarias. A ello se suma la reciente advertencia de la organización New7Wonders sobre la eventual pérdida del título de Maravilla del Mundo, lo que añade más preocupación al sector.

TE PUEDE INTERESAR

Machu Picchu: advierten caída de paquetes turísticos por venta “mixta” de boletos
Inca Rail aumentará su flota y los servicios premium hacia Machu Picchu hacia el 2027
Colocan a Machu Picchu como un “destino famoso que ya no vale la pena”: ¿qué ocurre?
Más boletos para visitar Machu Picchu, ¿ampliar el aforo en medio de la crisis?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.