En un reciente comunicado, la organización New7Wonders advirtió el posible retiro de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo, debido a la falta de gestión integral y sostenible por parte de las autoridades, sin embargo desde el Gobierno se minimizó dicha posibilidad.

“Somos enfáticos en precisar que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machu Picchu no está siendo vulnerado, tanto es así, que el mencionado bien no está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de Unesco”, señaló el Ministerio de Cultura a través de un comunicado.

En el documento, más bien se abocaron a describir cómo fue qué Machu Picchu alcanzó dicho título.

“En el año 1983, el Santuario Histórico de Machu Picchu, en cuyo ámbito se encuentra la Llaqta de Machu Picchu, fue inscrito como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Unesco, debido a sus características culturales y naturales”.

Agregó que un bien cultural o natural sea incluido en el Lista del Patrimonio Mundial, debe poseer un Valor Universal Excepcional (VUE), es decir, debe contar con una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trascienda las fronteras nacionales y cobre importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad: por lo que su permanente protección, es de gran importancia para la comunidad nacional e internacional.

En esa línea , indicó que La Unesco es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considera su valor universal excepcional para la humanidad .

Ministerio de Cultura señaló que Machu Picchu no está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de Unesco. Foto: GEC

“Como resultado de la 47 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial- Unesco, celebrada entre el 6 y 16 de julio del 2025 en París, (Decisión 47 COM 78.47), el mencionado Comité valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu.

Los conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes, serían las razones para cambias de posición al santuario, según la organización New7Wonders.

“La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano”, indicó.