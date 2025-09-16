Las empresas ferroviarias PeruRail y Ferrocarril Trasandino anunciaron la suspensión temporal el servicio de tren en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu-Ollantaytambo, debido al bloqueo de la vía registrado en el sector Qoriwayrachina.

Ferrocarril Trasandino, mediante un comunicado, explicó que la suspensión responde a motivos de seguridad y pidió a los operadores ferroviarios y al público en general tomar precauciones ante la situación.

En tanto, PeruRail comunicó que brindará asistencia a los pasajeros y que ofrecerá flexibilidad para reprogramar o devolver boletos.

Ambas empresas precisaron que seguirán monitoreando la situación y notificarán cualquier cambio sobre la reanudación de servicios por canales oficiales. Asimismo, recomendaron a los turistas y viajeros que planeen visitar Machu Picchu considerar otras alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de la situación.

Comunicado de PeruRail.

Cámara de Turismo de Cusco pide dejar intereses políticos

Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, pidió a las autoridades nacionales y locales “frenar intereses políticos” y ordenar la ruta Ollantaytambo-Machupicchu.

González afirmó en RPP que la población y los viajeros se encuentran expuestos ante esta situación y pidió a las autoridades que tomen medidas para garantizar la operación y el desarrollo adecuado en Machu Picchu.

“Estamos a merced de lo que estos dos grupos rivales puedan hacer con la integridad de los viajeros y de la población en general (...) Las autoridades deben de detener estos apetitos políticos y lo que tienen que hacer es poner orden en esta operación”, señaló González.

Además, precisó que la Fiscalía de prevención del delito no responde, pese a denuncias penales, y que el Ejecutivo tampoco está actuando respecto al problema.

Para González, la problemática refleja una pelea entre facciones por el beneficio económico inmediato que genera la vía Hiram Bingham.

“Lo que demuestra es que lo único que le importan a estas personas es el beneficio económico indirecto e inmediato de ambos grupos antagónicos”, puntualizó.

Por su parte, Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, pidió a las autoridades nacionales y locales frenar intereses políticos y ordenar la ruta Ollantaytambo-Machupicchu. Foto: Correo

ANGR apoya creación de la Autoridad Autónoma

La Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR), anunció su apoyo a la creación de la Autoridad Autónoma de Gestión Turística para Machu Picchu, iniciativa propuesta por el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

A través de un comunicado, la institución señaló la importancia de la creación de este organismo de gestión de Machu Picchu tras la advertencia internacional sobre el riesgo de que el Santuario Histórico pierda su estatus de “Maravilla del Mundo”.

El pronunciamiento indicó que el 60% de la economía de Cusco depende del turismo asociado a Machu Picchu y la pérdida del título tendría graves efectos para las familias ligadas al rubro.

Además, mencionó que los más de 200 millones de soles anuales que genera el santuario deben destinarse a mejorar la experiencia del visitante, la conservación del sitio arqueológico y el desarrollo de las comunidades locales “y no a burocracias improductivas del Ministerio de Cultura”.

Asimismo, indicó que es deber del Estado garantizar la protección del sitio con medidas y políticas que aseguren su sostenibilidad.

“Defender Machu Picchu es defender al Perú”, finaliza el pronunciamiento.

Cusco: manifestantes se enfrentan a la policía en línea férrea

La tensión en la zona aumentó durante la noche tras un enfrentamiento entre comuneros y efectivos de la Policía Nacional en el sector de Qoriwayrachina , a la altura del kilómetro 87-88 de la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

De acuerdo con reportes locales, los agentes del orden utilizaron gases lacrimógenos para despejar la vía, lo que derivó en un saldo de 15 personas afectadas en el lugar de los hechos. Pese a la intervención policial, la vía férrea continúa tomada por los manifestantes, quienes permanecen en distintos puntos del sector, incluso refugiados en viviendas cercanas.

La situación mantiene bloqueado uno de los principales accesos a Machu Picchu, afectando directamente a la actividad turística. Según autoridades locales, la cadena de servicios turísticos ha colapsado debido a cancelaciones masivas, mientras continúa el paro indefinido iniciado el domingo 14 de septiembre.

El malestar de los comuneros se expresa en protestas que, según observadores, han escalado en descontrol y violencia. Este escenario se suma a la preocupación internacional por la advertencia de que el Santuario Histórico podría perder su estatus de nueva “Maravilla del Mundo” si persiste la inestabilidad en su gestión y conservación.