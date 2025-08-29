La subsidiaria de Luz del Sur, Inland Energy, recibió la aprobación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para modificar el cronograma de desarrollo de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa II, ubicada en las provincias de La Convención y Urubamba (Cusco) y que contará con una potencia instalada de 280 megavatios (MW). ¿Cuáles son las razones detrás de esta modificación?

La autorización, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, corresponde a la primera modificación de la concesión definitiva otorgada a Inland Energy en diciembre de 2019. En detalle, el contrato original establecía que el inicio de obras debía realizarse el 19 de abril de 2024 y la puesta en operación comercial, como máximo, el 7 de abril de 2028.

Sin embargo, Inland Energy solicitó un ajuste en enero de este año, tras el reconocimiento por parte del Minem de un evento de fuerza mayor como la negativa del Ministerio de Cultura a emitir el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), requisito indispensable para avanzar con las obras.

La fuerza mayor se extendió por 34 meses (casi tres años), lo que generó un retraso en el cronograma inicialmente aprobado y motivó la solicitud de un cambio en los plazos.

La decisión del Minem

Con este antecedente, el Minem autorizó la modificación de las cláusulas del contrato de concesión suscrito hace seis años. El cambio implica la reprogramación de hitos clave, como el inicio de obras y la puesta en operación comercial, originalmente previstos para 2024 y 2028, respectivamente. La resolución, sin embargo, no precisa las nuevas fechas.

Tras la aprobación de la modificación, el Estado y la empresa deberán formalizar la adenda correspondiente mediante escritura pública e inscribirla en el Registro de Concesiones de Servicios Públicos. Además, la misma dispone que Inland Energy publique el documento en el diario oficial El Peruano.

El monto de inversión para la Central Hidroeléctrica Santa Teresa II es de aproximadamente US$ 476 millones, según lo anunciado por Luz del Sur en diciembre de 2023.