La transición hacia el uso de energías renovables está en el radar de las generadoras y distribuidoras eléctricas, que están moviendo sus inversiones hacia este objetivo. Luz del Sur acaba de revelar sus planes para los próximos años en una reciente reunión con el viceministro de Electricidad, Jaime Luyo.

El presidente del directorio de Luz del Sur, Zhan Pingyuan, detalló que planean invertir US$ 190 millones en el mantenimiento de sus líneas de transmisión, y, entre 2025 y 2029, destinarían entre US$ 60 y US$ 90 millones en proyectos, planificando incursionar en el mercado de generación con energías renovables.

Al respecto, Luyo saludó la confianza de la empresa por seguir apostando en nuestro país y destacó que “China es un socio estratégico del Perú, desde hace muchos años, y en base a ellos se han impulsado muchas inversiones en el sector minero- energético”.

Adquisición de parques eólicos

Hace algunos días, la empresa Luz del Sur, subsidiaria de China Yangtze Power Co (CYPC), informó que el Indecopi les dio luz verde para la adquisición del control directo e indirecto del 100% de las acciones representativas del capital social del Parque Eólico Tres Hermanas SAC y del Parque Eólico Marcona SAC. No obstante, precisó que el cierre de la Operación y la transferencia de las acciones de las dos empresas aún no ha ocurrido.

Los parques Tres Hermanas y Marcona poseen una capacidad instalada de 129 MW y entregan su energía al Sistema Interconectado Nacional (SEIN). Se estima que la operación ascienda a US$ 170 millones

Planes 2024

En diciembre del 2023, Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur, adelantó a Gestión (5.12.2023) que esperaban comenzar con la construcción de la central hidroeléctrica (C.H.) Santa Teresa 2 (Cusco), que ya tiene todos los permisos, durante el 2024. El proyecto de 280 megavatios (MW) demandará un capital de US$ 476 millones.

Asimismo, confiaban en la ampliación de la capacidad de la actual C.H. Santa Teresa (Cusco) en 40%, con una inversión de entre US$ 80 millones y US$ 100 millones.

NOTICIAS RELACIONADAS

Cambio climático: Congreso publica ley que promueve el hidrógeno verde

Congo supera a Perú en producción de cobre, pero aún rezagado en exportaciones

Apple renuncia a fabricar las pantallas de sus relojes y recorta plantilla