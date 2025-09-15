Tras el comunicado de New7Wonders, donde exhortan al Perú a corregir una serie de desviaciones que ponen en riesgo el grado de Maravilla del Mundo que ostenta Machu Picchu desde 2007, el ministro de la Producción, Sergio González, refirió que el Gobierno tomará cartas en el asunto.

“Siempre es un riesgo. Estamos en toda la disposición de solucionar esta problemática. Tengamos en cuenta que estos temas son competencias de gobiernos locales (como el Municipio de Urubamba) pero también nos atañe a nosotros”, comentó a la prensa tras su visita al Congreso.

LEA TAMBIÉN: PerúRail suspende traslado de buses hacia Machu Picchu

El titular del Produce señaló que se están generando espacios de diálogo desde el Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente para mejorar la situación de Machu Picchu.

¿Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una Maravilla del Mundo?

New7Wonders llamó la atención al Estado peruano por los siguientes motivos:

Severos problemas en la presión turística sin planificación

Precios elevados

Denuncias de irregularidades en la venta de boletos

Dificultades en el transporte terrestre

Conflictos sociales

Descoordinación entre las instituciones responsables de conservación