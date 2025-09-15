Desde 2007. Machu Picchu es considerada una Maravilla del Mundo. Foto: difusión / Tripadvisor
Desde 2007. Machu Picchu es considerada una Maravilla del Mundo. Foto: difusión / Tripadvisor
Tras el comunicado de New7Wonders, donde exhortan al Perú a , el ministro de la Producción, Sergio González, refirió que el Gobierno tomará cartas en el asunto.

“Siempre es un riesgo. Estamos en toda la disposición de solucionar esta problemática. Tengamos en cuenta que estos temas son competencias de gobiernos locales (como el Municipio de Urubamba) pero también nos atañe a nosotros”, comentó a la prensa tras su visita al Congreso.

LEA TAMBIÉN: PerúRail suspende traslado de buses hacia Machu Picchu

El titular del señaló que se están generando espacios de diálogo desde el Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente para mejorar la situación de Machu Picchu.

¿Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una Maravilla del Mundo?

New7Wonders llamó la atención al Estado peruano por los siguientes motivos:

  • Severos problemas en la presión turística sin planificación
  • Precios elevados
  • Denuncias de irregularidades en la venta de boletos
  • Dificultades en el transporte terrestre
  • Conflictos sociales
  • Descoordinación entre las instituciones responsables de conservación

El comunicado de New7Wonders se da en un contexto tenso para la región. Se ha reportado que manifestantes bloquearon el paso del tren local de Peru Rail en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, lo que afecta a la actividad turística.

New 7 Wonders alerta: Machu Picchu podría perder reconocimiento mundial
PerúRail suspende traslado de buses hacia Machu Picchu
Machu Picchu bajo la lupa: lo que halló la Contraloría en la venta y control de boletos

