El presidente José María Balcázar encabezó una nueva sesión del Consejo de Ministros, en la cual se aprobaron diferentes medidas relacionadas a la gestión territorial, el impulso económico, la seguridad nacional, el cuidado del ambiente y la defensa de los intereses del Estado, informó la Presidencia del Perú.

A través de la cuenta de X, la presidencia de la República indicó que entre los principales acuerdos se autorizó una operación de endeudamiento externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para impulsar al mencionado sector en el país.

El Consejo de Ministros aprobó también la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento al 2050, con el objetivo de asegurar servicios básicos de calidad.

Además, se prorrogó el estado de emergencia en varios distritos de Cajamarca con el objetivo de mantener el orden interno, se crearon las áreas de conservación regional Aguas Calientes Maquia y Chontabamba Huancabamba, y se recibió el informe sobre el avance del proceso de adhesión de Perú a la OCDE, entre otros acuerdos.

Cabe recordar que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, estuvo recientemente en Francia, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y señaló que Perú tiene un 40% de avance en el mencionado proceso de adhesión, por lo que estimó que en dos años podría concretarse la adhesión al organismo.