Presidente Balcázar recibe avance de la adhesión del Perú a la OCDE en sesión del Consejo de Ministros. (Foto: Andina)
Presidente Balcázar recibe avance de la adhesión del Perú a la OCDE en sesión del Consejo de Ministros. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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el cuidado del ambiente y la defensa de los intereses del Estado, informó la Presidencia del Perú.

A través de la cuenta de X,

El Consejo de Ministros aprobó también la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento al 2050, con el objetivo de asegurar servicios básicos de calidad.

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se crearon las áreas de conservación regional Aguas Calientes Maquia y Chontabamba Huancabamba, y se recibió el informe sobre el avance del proceso de adhesión de Perú a la OCDE, entre otros acuerdos.

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y señaló que Perú tiene un 40% de avance en el mencionado proceso de adhesión, por lo que estimó que en dos años podría concretarse la adhesión al organismo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, estuvo recientemente en Francia, sede de la OCDE, y señaló que Perú tiene un 40 % de avance en el mencionado proceso de adhesión. Foto: PCM.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, estuvo recientemente en Francia, sede de la OCDE, y señaló que Perú tiene un 40 % de avance en el mencionado proceso de adhesión. Foto: PCM.

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