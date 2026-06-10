Universidades públicas. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno oficializa la creación de dos universidades, la Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar (UNITE), en Cusco, y la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes, en Arequipa.

que sean aprobados al momento de establecer su régimen académico, los cuales tienen como fin cumplir con lo dispuesto en la Ley 30220, Ley Universitaria.

Asimismo, pueden ampliar su oferta educativa de acuerdo con las necesidades locales, departamentales, nacionales e internacionales, de conformidad con las exigencias de calidad universitaria establecidas por ley.

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Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar

De acuerdo con la , la Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar (UNITE) se organiza en las siguientes facultades, en función de su oferta educativa y en atención a la demanda laboral local, departamental, nacional e internacional:

a) Facultad de Ingeniería Minera, Geológica y Metalúrgica

  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica

b) Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

  • Ingeniería Ambiental
  • Gestión de Recursos Naturales
  • Ingeniería Hidráulica

c) Facultad de Ingeniería y Tecnologías Aplicadas

  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas y de Inteligencia Artificial

d) Facultad de Ciencias Agropecuarias y Veterinarias

  • Ingeniería Agroindustrial
  • Medicina Veterinaria y Zootecnia

e) Facultad de Ciencias Sociales, Gestión y Salud Intercultural

  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ciencias Sociales (con mención en Interculturalidad)
  • Economía
  • Administración
  • Contabilidad y Gestión Empresarial
  • Medicina Humana.
Estudiantes rinden su examen de admisión en una universidad peruana. (Archivo GEC)
Estudiantes rinden su examen de admisión en una universidad peruana. (Archivo GEC)

Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes

De acuerdo con la la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes se organiza en las siguientes facultades en función de su oferta educativa y en atención a la demanda laboral local, departamental, nacional e internacional que establezca la comisión organizadora:

a) Facultad de Ingeniería

  • Ingeniería Agrícola
  • Ingeniería en Gestión Empresarial
  • Ingeniería Forestal
  • Ingeniería Agronómica
  • Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información
  • Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos
  • Ingeniería de Industria Alimentaria
  • Zootecnia

b) Facultad de Ciencias Económicas

  • Administración de Negocios
  • Contabilidad
  • Comercio Internacional y Finanzas
  • Marketing Agroindustrial

c) Facultad de Ciencias Sociales

  • Educación

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