El Gobierno oficializa la creación de dos universidades, la Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar (UNITE), en Cusco, y la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes, en Arequipa.

Ambas instituciones están conformadas por facultades, departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado que sean aprobados al momento de establecer su régimen académico, los cuales tienen como fin cumplir con lo dispuesto en la Ley 30220, Ley Universitaria.

Asimismo, pueden ampliar su oferta educativa de acuerdo con las necesidades locales, departamentales, nacionales e internacionales, de conformidad con las exigencias de calidad universitaria establecidas por ley.

Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar

De acuerdo con la Ley Nº 32638, la Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar (UNITE) se organiza en las siguientes facultades, en función de su oferta educativa y en atención a la demanda laboral local, departamental, nacional e internacional:

a) Facultad de Ingeniería Minera, Geológica y Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

b) Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

Ingeniería Ambiental

Gestión de Recursos Naturales

Ingeniería Hidráulica

c) Facultad de Ingeniería y Tecnologías Aplicadas

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas y de Inteligencia Artificial

d) Facultad de Ciencias Agropecuarias y Veterinarias

Ingeniería Agroindustrial

Medicina Veterinaria y Zootecnia

e) Facultad de Ciencias Sociales, Gestión y Salud Intercultural

Ingeniería Agroindustrial

Ciencias Sociales (con mención en Interculturalidad)

Economía

Administración

Contabilidad y Gestión Empresarial

Medicina Humana.

Estudiantes rinden su examen de admisión en una universidad peruana. (Archivo GEC)

Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes

De acuerdo con la Ley Nº 32639, la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes se organiza en las siguientes facultades en función de su oferta educativa y en atención a la demanda laboral local, departamental, nacional e internacional que establezca la comisión organizadora:

a) Facultad de Ingeniería

Ingeniería Agrícola

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería Forestal

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información

Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos

Ingeniería de Industria Alimentaria

Zootecnia

b) Facultad de Ciencias Económicas

Administración de Negocios

Contabilidad

Comercio Internacional y Finanzas

Marketing Agroindustrial

c) Facultad de Ciencias Sociales