El Gobierno publicó hoy en el diario oficial la promulgación de tres leyes dadas la última semana de mayo por el Congreso de la República, que permiten la creación de nueve universidades públicas y ocho institutos tecnológicos en un total de diez regiones del país.

Vale recordar que en todo el 2025 en nuestro país se habían creado al menos 40 universidades públicas nacionales, y en lo que va del 2026, con estas nuevas normas, se estarían creando otros dieciséis centros educativos de ese tipo.

En esta ocasión, el presidente José María Balcázar promulgó la ley 32620 que declara de interés nacional la creación de ocho universidades nacionales en los departamentos de Loreto, Junín, Ucayali y Cusco.

Congreso dispone la creación de universidad en Ventanilla, Callao

LEA TAMBIÉN: Alertan que invertir sin educación financiera es el principal riesgo para peruanos

Luz verde a ocho universidades en el interior

Así, se permite la creación de las siguientes universidades:

1. Universidad Nacional de Yurimaguas en el distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto.

2. Universidad Nacional de Iquitos en el distrito de Iquitos de la provincia de Maynas del departamento de Loreto.

3. Universidad Nacional Intercultural de la Triple Frontera Amazónica en la provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto.

4. Universidad Nacional de Requena en la provincia de Requena del departamento de Loreto.

5. Universidad Nacional Tecnológica de Jauja (UNTJ) en la provincia de Jauja del departamento de Junín.

6. Universidad Nacional Científica-Oncológica de Los Andes del Perú en la provincia de Concepción del departamento de Junín.

7. Universidad Nacional de Ciencias (UNC) en el distrito de Manantay de la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali.

8. Universidad Nacional de Naciones Originarias Machupicchu (UNOMA) en la provincia de Urubamba del departamento del Cusco.

Más de 48 mil vacantes sin costo en institutos tecnológicos públicos buscan conectar a jóvenes con carreras técnicas de alta demanda y buena remuneración. Foto: Minedu.

Crean universidad en Ventanilla

A su vez, el Ejecutivo promulgó la ley 32626, que dispone la creación de la universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV) en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

La norma crea dentro de dicha universidad, las facultades de ciencias de la salud, de derecho y ciencias sociales, la facultad de ciencias económicas, la de ingeniería de transportes y comunicaciones, cada una con diversas carreras.

El funcionamiento e implementación de esta universidad se realizan con recursos directamente recaudados, donaciones y legados, recursos del canon, y recursos necesarios y progresivos gestionados ante el MEF, Minedu, el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente al año siguiente de su aprobación.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori plantea construir 2 mil colegios y eliminar la ideología de género en educación

Ocho institutos tecnológicos más

Igualmente, el Gobierno de Balcázar promulgó la ley 32622, dada por el Parlamento, que declara de interés la creación de ocho institutos tecnológicos en los departamentos de Puno, Amazonas, Ayacucho, Ica y Lambayeque.

Los entes educativos en mención son los siguientes:

a) Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Santa Rosa Mazocruz, en el distrito de Santa Rosa Mazocruz, provincia El Collao del departamento de Puno.

b) Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Paucarcolla en el distrito de Paucarcolla, provincia y departamento de Puno.

c) Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Platería en el distrito de Platería, provincia y departamento de Puno.

d) Instituto Superior Tecnológico Público de Atuncolla en el distrito de Atuncolla, provincia y departamento de Puno.

e) Instituto Superior Tecnológico Público José Braulio de Camporredondo y Cisneros en el distrito de Camporredondo, provincia de Luya y departamento de Amazonas.

f) Instituto Superior Tecnológico Público Miraflores-Anchihuay-VRAEM, en el distrito de Anchihuay, provincia de La Mar del departamento de Ayacucho.

g) Instituto Superior Tecnológico Público Mórrope en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque.

h) Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cerámica en el distrito de Nasca, provincia de Nasca del departamento de Ica.