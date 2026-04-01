Keiko Fujimori expuso sus propuestas en educación durante la quinta fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Andina.
Keiko Fujimori expuso sus propuestas en educación durante la quinta fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Andina.
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La , planteó la construcción de 2,000 colegios y la eliminación de la “ideología de género” del sistema educativo durante su participación en el bloque Educación, Innovación y Tecnología, en la quinta fecha del , con miras a las .

Durante su intervención, la candidata señaló que el país necesita una “verdadera revolución educativa”, la cual incluirá la implementación de clases de inglés, educación cívica y el fomento del deporte escolar mediante la construcción de canchas de fútbol y vóley en instituciones educativas.

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En materia de infraestructura, recordó que en la década de 1990 se construyeron alrededor de 3,000 colegios en el país y sostuvo que estos serán remodelados. Además, reiteró su propuesta de construir 2,000 nuevos colegios a nivel nacional como parte de su plan de gobierno.

Fujimori también anunció la entrega de 5 millones de kits escolares que incluirán buzos, calzado y mochilas. Según explicó, estos productos serían elaborados por micro y pequeñas empresas (mypes) y organizaciones sociales de base, con el objetivo de impulsar la economía local.

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Asimismo, propuso reactivar los desayunos escolares con alto contenido de proteínas para contribuir a la lucha contra la anemia infantil, uno de los principales problemas de salud pública en el país.

Más adelante, la candidata indicó que su eventual gobierno repotenciará 20,000 becas del programa Beca 18, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes de bajos recursos.

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