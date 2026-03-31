Los candidatos presidenciales Yonhy Lescano, del Partido Político Cooperación Popular, y ÁLex Gonzales, del Partido Demócrata Verde, expusieron sus propuestas en materia de educación, innovación y tecnología durante la primera jornada de la segunda fase del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, rumbo a las Elecciones Generales de Perú 2026.

Durante su intervención, Lescano sostuvo que la educación en el país “se ha convertido en un negocio” y planteó que el Estado retome un rol central para fortalecer la educación pública tanto en colegios como en universidades. En esa línea, propuso la reconstrucción de aproximadamente 22,000 colegios públicos en mal estado a nivel nacional.

Asimismo, anunció que, de llegar al gobierno, impulsará la compra de un satélite de telecomunicaciones para garantizar internet gratuito a estudiantes, docentes y universidades públicas , como parte de una estrategia de inclusión tecnológica.

“Compraré un satélite de telecomunicaciones para así ahí darle internet gratuito a los estudiantes, a los profesores y a las universidades públicas. Esto será un avance en la educación del Perú” , indicó Lescano.

El candidato también cuestionó la reducción del presupuesto del programa Beca 18 y planteó restituir los recursos para evitar que miles de jóvenes queden sin acceso a educación superior. Además, enfatizó la necesidad de capacitar al magisterio y vinculó las deficiencias del sistema educativo con problemas estructurales como la corrupción y la falta de atención a derechos sociales.

Por su parte, Gonzales centró parte de su exposición en la necesidad de garantizar seguridad en las escuelas , al advertir que la delincuencia y las extorsiones afectan a la comunidad educativa, incluyendo a las asociaciones de padres de familia (Apafas).

En el plano educativo, propuso una “revolución educativa” basada en el acceso a la tecnología, con el objetivo de llevar internet a todos los colegios del país en un plazo de cinco años. “Queremos plantear una revolución educativa. Acceso a la tecnología. No habrá colegio en los próximos cinco años en el que no hagamos llegar el internet” , aseveró.

Asimismo, planteó implementar un modelo de formación técnica desde la secundaria, de modo que los estudiantes egresen con un título que les permita insertarse en el mercado laboral.

El candidato también advirtió sobre las brechas en el acceso a la educación, señalando que esta aún beneficia principalmente a sectores privilegiados, mientras que en zonas rurales persisten carencias básicas como la falta de agua y desagüe en las escuelas.

Además, Gonzales planteó que la educación debe alinearse con la demanda laboral para reducir el subempleo profesional y mejorar las oportunidades económicas de los jóvenes.