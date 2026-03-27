La segunda fase del debate presidencial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se iniciará este lunes 30 de marzo y se desarrollará en tres jornadas, en las que participarán los candidatos que buscan llegar a la Presidencia de la República, de cara a las próximas Elecciones generales de Perú de 2026.
Al igual que en la primera etapa, los postulantes serán agrupados en ternas y participarán en bloques temáticos que incluirán exposición de propuestas, preguntas ciudadanas, debate directo y un mensaje final.
Temas del debate
A diferencia de la primera fase, en esta etapa los temas centrales serán:
- Empleo, desarrollo y emprendimiento
- Educación, innovación y tecnología
Cada jornada contará con cuatro bloques:
Bloque 1:
Cada candidato tendrá un minuto para presentar su propuesta principal sobre el tema. Luego dispondrá de dos minutos y medio para debatir y confrontar ideas con los integrantes de su terna.
Bloque 2:
Corresponde a la pregunta ciudadana. Cada candidato tendrá un minuto y medio para responder.
Bloque 3:
Debate sobre el segundo tema de la jornada. Los candidatos tendrán un minuto para exponer propuestas y luego dos minutos y medio para polemizar.
Bloque 4:
Mensaje final. Cada candidato contará con un minuto.
¿Cómo quedaron las ternas?
Debate 30 marzo
Ternas primer bloque
Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento
Terna 1
Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
Walter Chirinos (Partido Político PRIN)
Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
Terna 2
Carlos Espá (Partido Sí Creo)
Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)
Carlos Álvarez (País Para Todos)
Terna 3
Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)
Carlos Jaico (Perú Moderno)
Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
Terna 4
George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú)
Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
Ternas tercer bloque
Tema: Educación, innovación y tecnología
Terna 1
Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
Carlos Espá (Partido Sí Creo)
Terna 2
George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú)
Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)
Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)
Terna 3
Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
Carlos Álvarez (País Para Todos)
Walter Chirinos (Partido Político PRIN)
Terna 4
Carlos Jaico (Perú Moderno)
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
Debate 31 de marzo
Ternas primer bloque
Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento
Terna 1
Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)
Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
Terna 2
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)
Terna 3
Paul Jaimes (Progresamos)
Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)
Terna 4
Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre)
Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
Mesías Guevara (Partido Morado)
Ternas tercer bloque
Tema: Educación, innovación y tecnología
Terna 1
Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)
Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre)
Paul Jaimes (Progresamos)
Terna 2
Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)
Terna 3
Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
Herbert Caller (UPartido Patriótico del Perú)
Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
Terna 4
Mesías Guevara (Partido Morado)
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
Debate 1 de abril
Ternas primer bloque
Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento
Terna 1
Armando Massé (Partido Democrático Federal)
Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
José Williams (Avanza País - Partido de Integración Social)
Terna 2
Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
César Acuña (Alianza Para el Progreso)
Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)
Terna 3
Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)
Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
Terna 4
Rafael Belaunde (Libertad Popular)
Alfonso López Chau (Ahora Nación)
José Luna (Podemos Perú)
Ternas tercer bloque
Tema: Educación, innovación y tecnología
Terna 1
Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
José Williams (Avanza País - Partido de Integración Social)
Armando Massé (Partido Democrático Federal)
Terna 2
Alfonso López Chau (Ahora Nación)
César Acuña (Alianza Para el Progreso)
Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
Terna 3
Rafael Belaunde (Libertad Popular)
Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)
Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
Terna 4
Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
José Luna (Podemos Perú)
Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)
Cabe mencionar que la presencia del candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está programada para la jornada del 31 de marzo, pese a que tiene una orden de detención vigente y no se presentó a la primera fase del debate presidencial.
Por otra parte, el candidato Napoleón Becerra estaba programado para el debate del primero de abril; no obstante, la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores fue retirada por el JEE Lima Centro 1 debido al fallecimiento del postulante.