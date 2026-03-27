La segunda fase del debate presidencial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se iniciará este lunes 30 de marzo y se desarrollará en tres jornadas , en las que participarán los candidatos que buscan llegar a la Presidencia de la República, de cara a las próximas Elecciones generales de Perú de 2026.

Al igual que en la primera etapa, los postulantes serán agrupados en ternas y participarán en bloques temáticos que incluirán exposición de propuestas, preguntas ciudadanas, debate directo y un mensaje final.

Temas del debate

A diferencia de la primera fase, en esta etapa los temas centrales serán:

Empleo, desarrollo y emprendimiento Educación, innovación y tecnología

Cada jornada contará con cuatro bloques:

Bloque 1:

Cada candidato tendrá un minuto para presentar su propuesta principal sobre el tema. Luego dispondrá de dos minutos y medio para debatir y confrontar ideas con los integrantes de su terna.

Bloque 2:

Corresponde a la pregunta ciudadana. Cada candidato tendrá un minuto y medio para responder.

Bloque 3:

Debate sobre el segundo tema de la jornada. Los candidatos tendrán un minuto para exponer propuestas y luego dos minutos y medio para polemizar.

Bloque 4:

Mensaje final. Cada candidato contará con un minuto.

¿Cómo quedaron las ternas?

Debate 30 marzo

Ternas primer bloque

Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Terna 2

Carlos Espá (Partido Sí Creo)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Carlos Álvarez (País Para Todos)

Terna 3

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Terna 4

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Ternas tercer bloque

Tema: Educación, innovación y tecnología

Terna 1

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Carlos Espá (Partido Sí Creo)

Terna 2

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Terna 3

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Carlos Álvarez (País Para Todos)

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Terna 4

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Ellos participarán del debate presidencial del 30 de marzo. Foto: JNE:

Debate 31 de marzo

Ternas primer bloque

Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Terna 2

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

Terna 3

Paul Jaimes (Progresamos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

Terna 4

Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Ternas tercer bloque

Tema: Educación, innovación y tecnología

Terna 1

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre)

Paul Jaimes (Progresamos)

Terna 2

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

Terna 3

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Herbert Caller (UPartido Patriótico del Perú)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Terna 4

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Ellos participarán del debate presidencial del 31 de marzo. Foto: JNE.

Debate 1 de abril

Ternas primer bloque

Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

José Williams (Avanza País - Partido de Integración Social)

Terna 2

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

César Acuña (Alianza Para el Progreso)

Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)

Terna 3

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Terna 4

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

José Luna (Podemos Perú)

Ternas tercer bloque

Tema: Educación, innovación y tecnología

Terna 1

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

José Williams (Avanza País - Partido de Integración Social)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Terna 2

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

César Acuña (Alianza Para el Progreso)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Terna 3

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Terna 4

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

José Luna (Podemos Perú)

Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)

Ellos participarán del debate presidencial del 1 de abril. Foto: JNE.

Cabe mencionar que la presencia del candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está programada para la jornada del 31 de marzo, pese a que tiene una orden de detención vigente y no se presentó a la primera fase del debate presidencial.

Por otra parte, el candidato Napoleón Becerra estaba programado para el debate del primero de abril; no obstante, la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores fue retirada por el JEE Lima Centro 1 debido al fallecimiento del postulante.