Magistrado del TC respalda investigar presuntas irregularidades en trámite de demanda de Cerrón. Foto: Andina.
Magistrado del TC respalda investigar presuntas irregularidades en trámite de demanda de Cerrón. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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en el trámite acelerado del hábeas corpus de Vladimir Cerrón para que llegue al pleno.

Monteagudo explicó que un caso llega al pleno solo si antes pasa por una comisión temática (debido proceso, hábeas corpus o amparo),

“Me parece correcto averiguar por qué se produjo esta manera de tramitar una ponencia, qué es lo que pasó. Eso me parece fundamental. Necesitamos tener los magistrados la información técnica, jurisprudencial del propio tribunal y al mismo tiempo la postura del ponente”, dijo a RPP TV.

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Monteagudo indica que, al parecer, la demanda que busca suspender la prisión preventiva de 24 meses contra Cerrón fue interpuesta al pleno sin la firma del coordinador de la comisión de hábeas corpus.

“Lo que nos ha dicho la presidenta del TC (Luz Pacheco) es que al momento de la audiencia pública se nos ha entregado, a través de los procedimientos previstos, un proyecto de sentencia en el entendimiento de que se trataba de un proyecto proveniente de la comisión, en el sentido de que estaba autorizado por el coordinador de la comisión. Entonces, lo que ha verificado es que esto no ha sido así”, explicó.

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Cabe recordar que

“Por transparencia y por legitimidad institucional. Todos queremos que el tribunal actúe como corresponde y yo creo que los demás magistrados estarán de acuerdo. Si hay una cosa irregular, vamos a ir hasta el fondo a ver qué ha pasado, cómo ha pasado y aclarar”, señaló.

Manuel Monteagudo cuestionó que el hábeas corpus de Vladimir Cerrón llegue al pleno sin cumplir todos los pasos correspondientes. (Foto: Andina)
Manuel Monteagudo cuestionó que el hábeas corpus de Vladimir Cerrón llegue al pleno sin cumplir todos los pasos correspondientes. (Foto: Andina)

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