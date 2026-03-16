La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, descartó que el Gobierno Nacional vaya a observar diversos proyectos de ley que aprobó el Congreso y que estarían incrementando el gasto fiscal en cerca de S/10,000 millones.

La referencia es a cuatro iniciativas legales de diversos grupos parlamentarios, entre ellas una que otorga beneficios de cédula viva al régimen pensionario del personal militar, otro relacionado a la CTS y gratificaciones a los trabajadores del régimen CAS, entre otros.

Los cuestionamientos a estos proyectos de ley radican en que se han presentado, a pesar de que el Congreso no tiene facultad para proponer iniciativas de gasto, y que dejaría un forado para el próximo gobierno.

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Descarta observar normas

En entrevista con RPP, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, respondió que, en principio, mantenía la posición que sostuviera cuando era ministra de Economía y Finanzas, en el sentido que la Constitución establece que todo gasto corriente debe tener identificada su fuente de ingreso constante, para que sea sostenible en el tiempo.

Sin embargo, añadió que considera que la intención de aprobar las referidas normas es la de brindar la justicia social que seguramente muchos trabajadores han estado persiguiendo por varios años.

“¿Quien se puede oponer a que un trabajador tenga su gratificación?, pero todo eso tiene que tener una evaluación inicial anterior a la promulgación de una ley, eso es lo que hemos manifestado nosotros desde siempre y yo lo puedo manifestar en el discurso (para solicitar el voto de confianza del Congreso), siempre lo he dicho, no voy acambiar de posición al respecto", apuntó.

No obstante, a continuación la primera ministra refirió que “el tema no es simplemente observar la norma y que quede allí”, y y que “más bien, lo que ofresco es dar una salida a eso” y que hay que darle solución a las personas que necesitan que sus derechos les sean reconocidos.

“Siempre hay una manera, tenemos que buscar una manera gradual de hacerlo, de repente con un avance (en el pago de sus beneficios)”, anotó, y puso como ejemplo lo que se trabajó en el MEF bajo la Ley del Foncomun y los municipios, de forma que el impacto fiscal no fuera tan fuerte.

“Todo tiene que ser un balance, si se puede (hacer), no lo veo tan lejano, siempre hay que buscarle una salida rápida a esa demanda social (planteada en los proyectos de ley)”, aseveró.