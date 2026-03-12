Juan Carlos Velasco juró esta noche como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Luis Quiroz.

Quiroz presentó su carta de renuncia al cargo el último martes, pero desde la Presidencia del Consejo de Ministros señalaron inicialmente que, mientras no sea aceptada o se designe su reemplazo, continuará en funciones.

“No tenemos pensado hacer ese cambio inmediatamente”, refirió horas antes la titular de la PCM, Denisse Miralles.

Miralles enfatizó que el Poder Ejecutivo “está concentrado en atender la emergencia” propiciada por los fenómenos climatológicos en regiones, sumado a otros problemas como la falta de insulina y la amenaza del dengue ante las inundaciones.

La funcionaria adelantó que el ministro Quiroz busca dar un paso al costado “por temas personales”.

Juan Carlos Velasco Foto: Captura

Velasco Guerrero es médico cirujano y se desempeñó previamente como jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Nota en desarrollo