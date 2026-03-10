El congresista Luis Aragón, integrante de la bancada de Acción Popular, informó que su grupo parlamentario aún no ha definido una postura sobre el voto de confianza al gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

En declaraciones a Canal N, el legislador indicó que los miembros de la bancada sostendrán una reunión con la jefa del gabinete este martes a las 7:00 p.m., encuentro en el que escucharán los planteamientos del Ejecutivo antes de tomar una decisión.

Aragón explicó que el diálogo permitirá conocer las principales líneas de trabajo del Gobierno, especialmente en materias como salud, educación y seguridad ciudadana.

“Hemos recibido una invitación de la premier para hoy martes a las 7 p.m. La reunión será con los integrantes de la bancada. Ante todo debe primar el interés del país. No podemos seguir en un escenario de inestabilidad política porque la población está cansada de ello”, señaló.

El parlamentario precisó que la bancada todavía no ha adoptado una posición oficial respecto al voto de confianza, aunque dentro del grupo existen opiniones divididas. “No hay una decisión oficial al respecto (...) Algunos colegas están a favor y otros en contra, pero considero que corresponde escuchar primero al Ejecutivo y velar por los intereses del país”, añadió.

El gabinete Miralles se presentará ante el Pleno el 18 de marzo. Foto: Presidencia.

Ministro de Educación acudirá al Congreso

En otro momento, Aragón informó que el ministro de Educación, Erfurt Castillo, acudirá al Congreso para explicar la decisión de implementar clases virtuales durante una semana en todo el país, medida que alcanza a colegios, universidades e institutos superiores.

El legislador sostuvo que el titular del sector deberá sustentar técnicamente la disposición, que coincide con el inicio del año escolar.

“Es fundamental que el ministro de Educación pueda brindar las explicaciones técnicas de por qué se ha dispuesto la virtualidad a nivel nacional durante una semana. La medida no solo involucra a colegios, sino también a universidades, Cetpros e institutos pedagógicos y tecnológicos”, indicó.

Aragón consideró que, de manera preliminar, la decisión genera dudas, dado que especialistas han señalado que la virtualidad no necesariamente contribuiría a los objetivos planteados por el Ejecutivo.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el trabajo remoto se extienda a distintas instituciones públicas. Según dijo, tiene conocimiento de que la modalidad virtual podría aplicarse también en entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial y diversos ministerios.

“En estos momentos, con el inicio del año escolar, lo que se requiere es presencialidad en favor de la población”, afirmó.