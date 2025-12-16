El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, se mostró a favor de impulsar una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, tras la resolución que declaró nulas las elecciones primarias del partido que habían dado como ganador al precandidato presidencial Alfredo Barnechea.

“Yo estoy de acuerdo con denunciar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones” , afirmó Aragón en entrevista con Cuentas Claras, al señalar que el titular del JNE es aforado en su condición de juez supremo y que dicha acción constituye una potestad de cualquier parlamentario.

El legislador sostuvo que la decisión del pleno del JNE fue adoptada de manera dividida (con tres votos a favor y dos en contra) y no por unanimidad. A su juicio, se trató de una resolución “arbitraria, exagerada y desproporcionada” , que habría vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la notificación, a la audiencia pública y al debido procedimiento.

LEA TAMBIÉN: JNE anula las elecciones primarias de Acción Popular

Aragón reconoció que durante el proceso electoral interno de Acción Popular pudieron haberse producido irregularidades. “No se puede tapar el sol con un dedo”, señaló; sin embargo, consideró que ello no justificaba la anulación de todas las listas de candidatos a diputados, la lista del Senado y la fórmula presidencial. “La medida ha sido demasiado drástica y perjudica a muchas listas de candidatos”, indicó.

Según explicó, las impugnaciones se concentraron en determinadas regiones y no en la totalidad del territorio nacional. En ese sentido, planteó que el JNE pudo haber evaluado la nulidad de listas específicas, en lugar de cancelar todo el proceso interno del partido.

Luis Aragón sostuvo que la decisión del JNE, presidido por Roberto Burneo, de anular las elecciones primarias de Acción Popular fue desproporcionada. Foto: Andina.

El congresista también respaldó las críticas de Alfredo Barnechea respecto a lo que calificó como un exceso del organismo electoral. Recordó que el propio reglamento del JNE establece plazos claros para la presentación de impugnaciones y advirtió que aceptar recursos fuera de esos plazos vulneraría el debido procedimiento.

Respecto a las responsabilidades internas en Acción Popular, Aragón evitó señalar nombres concretos y afirmó que será a través de las investigaciones correspondientes donde se determine si hubo responsables. Añadió que, de comprobarse irregularidades, estas deben investigarse respetando las garantías constitucionales.

Finalmente, precisó que, si bien el pleno del JNE es la última instancia en materia electoral, las resoluciones pueden ser objeto de un pedido de nulidad administrativa. En cuanto a la inscripción del partido, indicó que la resolución fija la pérdida a partir del 1 de enero de 2027, lo que permitiría la participación de Acción Popular en las elecciones municipales y regionales previas a esa fecha.