El congresista Luis Aragón, de la bancada de Acción Popular (AP), indicó que espera que el nuevo vocero del partido, Edwin Martínez, logre implementar alguna reforma en el grupo parlamentario.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el legislador indicó que él propuso la disolución temporal de la bancada como única forma de hacer efectiva la salida del congresista Raúl Doroteo, quien registra varias investigaciones y quien previamente fue expulsado por instancias disciplinarias del partido.

“Era la única forma de que el congresista Raúl Doroteo tenga que salir. Hubo voluntad política de un sector dentro de la bancada para expulsarlo”, añadió.

Asimismo, indicó que esta decisión fue aprobada por mayoría de congresistas de la bancada en una sesión plenaria.

“Tiene que haber alguna reforma más dentro de la bancada que esperemos que el vocero titular nuevo, el señor Martínez, pueda implementar”, puntualizó.

Recordemos que después de que el plenario nacional de Acción Popular otorgara 48 horas a sus congresistas para renunciar a la bancada existente, estos presentaron rápidamente su dimisión y, poco después, conformaron un nuevo grupo parlamentario con la incorporación de Maricarmen Alva y Pedro Martínez, quienes retornaron al grupo parlamentario.

Asimismo, se confirmó que, por mayoría, se aprobó que Edwin Martínez sea el vocero de la bancada. Él fue expulsado de AP en junio de este año por la Secretaría Nacional de Disciplina debido a su voto a favor de la reelección de gobernadores y alcaldes en el Pleno.