Congresista Aragón espera que nuevo vocero de AP implemente alguna reforma en la bancada. Foto: GEC
El congresista Luis Aragón, de la bancada de Acción Popular (AP), i

En el programa Cuentas Claras de Canal N, , quien registra varias investigaciones y quien previamente fue expulsado por instancias disciplinarias del partido.

“Era la única forma de que el congresista Raúl Doroteo tenga que salir. Hubo voluntad política de un sector dentro de la bancada para expulsarlo”, añadió.

Asimismo, indicó que esta decisión fue aprobada por mayoría de congresistas de la bancada en una sesión plenaria.

“Tiene que haber alguna reforma más dentro de la bancada que esperemos que el vocero titular nuevo, el señor Martínez, pueda implementar”, puntualizó.

Recordemos que después de que el plenario nacional de Acción Popular otorgara 48 horas a sus congresistas para renunciar a la bancada existente, con la incorporación de y , quienes retornaron al grupo parlamentario.

Asimismo, se confirmó que, por mayoría, se aprobó que Edwin Martínez sea el vocero de la bancada. Él fue expulsado de AP en junio de este año por la Secretaría Nacional de Disciplina debido a su voto a favor de la reelección de gobernadores y alcaldes en el Pleno.

El congresista Luis Aragón, de Acción Popular, manifestó su expectativa de posibles acciones de Edwin Martínez, tras su retorno del grupo y la salida de Raúl Doroteo, quien fue expulsado por el propio partido. Foto: Difusión.
