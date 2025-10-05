En medio de la crisis interna que atraviesa la bancada de Acción Popular (AP), el partido de la lampa anunció este domingo que, tras realizar un Plenario Nacional, se acordó que los congresistas renuncien en un plazo de 48 horas al actual grupo parlamentario y constituyan una nueva bancada, sin la participación de los expulsados ni sancionados.

A través de un comunicado publicado por el presidente del partido, Julio Chávez Chiong, se precisó que el Plenario Nacional se realizó el último sábado. En dicho evento se llamó al orden a los congresistas de la bancada por los diversos cuestionamientos que “vienen afectando la imagen del partido”, así como mantener en la bancada a “un congresista previamente expulsado”, en relación a Raúl Doroteo.

“Los congresistas tienen un plazo de 48 horas para renunciar a la bancada y constituir una nueva junto con los no agrupados, que actúe en base a la línea política del partido”, se lee en el texto.

Respecto a la situación de aquellos legisladores que no acaten el acuerdo, en el comunicado se advierte que estos serán sometidos a un proceso disciplinario conforme a los estatutos, por lo que quedarían impedidos de postular a cualquier cargo en las elecciones generales de abril del 2026.

HOY SE REÚNE LA BANCADA

En cumplimiento de lo dispuesto por el partido, la bancada de Acción Popular citó a sus miembros a una sesión extraordinaria para este lunes 6 de octubre a las 11:00 a.m., en la que se abordará exclusivamente la ejecución del acuerdo del Plenario Nacional.

LEA TAMBIÉN: Raúl Doroteo se encuentra a un paso de ser expulsado de la bancada de Acción Popular

La convocatoria, formalizada a través del Oficio Múltiple N° 013-2025-2026-GPAP-CR/CEAR, se realizó con carácter urgente.

Actualmente, la bancada de AP es conformada por 9 legisladores. Estos son: Carlos Alva, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Ilich López, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, Hilda Portero, Wilson Soto y Elvis Vergara.

Cabe precisar que, en julio del 2024, el partido decidió expulsar y retirar la militancia a Doroteo, quien afronta diversas investigaciones. Pese a ello, el legislador continúa siendo integrante de la bancada, debido a una serie de argucias.

LEA TAMBIÉN: Congresista Raúl Doroteo acusado por su padre de apropiación ilegal de vivienda familiar