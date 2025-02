En entrevista con Gestión, el presidente de dicha agrupación política, Julio Chávez Chiong, brinda detalles sobre los acuerdos a los que ha llegado con diversos movimientos locales y regionales, sino también se pronuncia por algunas voceadas precandidaturas, como la de Alfredo Barnechea y Alberto Tejada.

También hizo una evaluación del Gobierno de Dina Boluarte y respaldó las medidas adoptadas por la gestión de Eduardo Salhuana frente a la denuncia sobre una presunta red de prostitución en el Congreso.

-La presidenta Dina Boluarte ha apelado a los estados de emergencia como medida para combatir la inseguridad ciudadana. Ahora, insiste en que el Congreso tipifique el delito de terrorismo urbano, ¿será suficiente?

La mandataria enfrenta varios problemas legales que va a tener que explicar y resolver, como el tema de su operación, el caso ‘el cofre’, los relojes Rolex, entre otros, pero el gran problema que enfrenta es un tema de capacidad. Claramente Dina Boluarte no está capacitada para ser presidenta y no se ha preparado para ello. Y como ella no está preparada, no logra identificar a los cuadros preparados para que puedan hacer el trabajo que no sabe hacer.

-Frente a ello, ¿qué responsabilidad tendría el Gabinete Ministerial?

Creo que el Gabinete en general no da la talla para resolver los grandes problemas que tiene el país.

-¿Por qué lo dice?

Porque el Perú hoy en día está en piloto automático, está esperando que se convoque a elecciones y escuchar nuevas propuestas, nuevas ideas, que Boluarte acabe su mandato y que haya un nuevo Gobierno que pueda abocarse a la solución de toda la problemática. Y obviamente la presidenta se sostiene no solamente porque la gente ya está cansada de tantas rupturas e interrupciones del orden constitucional, sino porque además tiene el aval de una suerte de mayoría de grupos en el Congreso que la están respaldando.

-¿Cuál cree que es el principal error que ha cometido el Ejecutivo?

El Perú hoy está en piloto automático. Hoy en día se hacen obras porque se tienen que hacer, pero no hay una planificación, no hay objetivos claros y concretos. Si tú te remites al último discurso presidencial de 28 de julio, hubo una serie de anuncios, números y promesas que no se han cumplido.

-¿Como cuáles?

En el tema de seguridad ciudadana, la presidenta anunció en su discurso el cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública. Cuando fuimos invitados a Palacio en el diálogo con los partidos, uno de los reclamos que hicimos fue por este anuncio, ya que queríamos saber si este cambio de denominación suponía una suerte de reestructuración sustantiva del sector o era solamente un cambio de etiqueta, pero no encontramos un respuesta efectiva ni de la presidenta, ni del premier (Gustavo Adrianzén) ni de ningún ministro presente. Entonces, claramente estamos frente a un Gobierno que no tiene idea de lo que va a hacer.

-¿Cómo califica la relación entre Acción Popular y Dina Boluarte?

Cada vez que el Gobierno nos convoque a conversar, vamos a ir, porque en política y democracia las instituciones y los políticos deben dialogar, pero nosotros claramente somos oposición. Fiscalizaremos y discrepamos con casi todo lo que viene del Ejecutivo.

-Respecto al Congreso, este año tienen pensado formar una alianza o llegar a un acuerdo con otras bancadas para la elección de la Mesa Directiva?

Todavía no hemos decidido nada con relación a la próxima Mesa Directiva. Nosotros apoyamos la elección de la mesa que preside Eduardo Salhuana, apoyamos al denominado Bloque Democrático, pero no somos parte de su grupo. Decidimos que íbamos a apoyarlos porque queríamos darle gobernabilidad. Obviamente este apoyo no supone un cheque en blanco, y no nos quita a nosotros la capacidad de cuestionar, fiscalizar y discrepar con ellos.

-¿Respalda las medidas adoptadas por la gestión de Salhuana frente a la presunta red de prostitución en el Parlamento?

A nosotros no nos convence la tesis de la existencia de una red de prostitución en el Congreso. Nos parece que esto es un juego y manoseo político y mediático, pero sí hay una extrabajadora del Congreso que fue asesinada de una manera bastante compleja y eso se tiene que investigar. En algún momento sí percibimos de parte de la plana administrativa del Parlamento que habían ciertas trabas para que esa investigación se pueda desarrollar de la forma más transparente y ahí exigimos correctivos. Desde ese punto de vista, aunque tardía, pero igual saludamos la decisión del presidente del Congreso de hacer cambios y remover a varios funcionarios.

-¿Qué evaluación tiene de la gestión de Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad de Lima?

Muy mala. López Aliaga ha convertido su paso por la municipalidad como una plataforma para sus pretensiones presidenciales. No solo su agenda es prácticamente política, sino mucho de su tiempo, que debía invertirlo en resolver el problema de los limeños, lo invierte viajando al interior del país para hacer sus coordinaciones con los grupos y movimientos en las regiones. Él decidió ser alcalde de Lima y debería dedicarse exclusivamente a eso, como manda la Constitución y la ley. Hasta ahora no hay un problema sustantivo que se haya resuelto.

Elecciones 2026: ¿cómo se prepara Acción Popular?

-Si bien aún faltan muchos meses para las elecciones generales y municipales y regionales, ¿cómo se viene preparando Acción Popular para ambos procesos?

Nosotros estamos en un proceso de organización a nivel nacional. El 2026 va a coincidir con la elección nacional y la subnacional y, en virtud de ello, tú no puedes prepararte para uno sin mirar lo otro. El partido tiene que tener presencia política desde los distritos y centros poblados, porque en esta campaña la pelea por el voto será muy territorial. Entonces, Acción Popular ahí se está preparando muy bien, como nunca antes lo habíamos hecho.

-¿De qué forma?

Hemos establecido entendimientos y alianzas con varios grupos y liderazgos al interior de las regiones. Luego, en base a los cronogramas electorales, definiremos y tomaremos decisiones sobre cómo vamos a seleccionar a nuestros candidatos.

-¿Cuantas regiones han visitado?

Puedo decir que el partido hoy día está preparado para pelear con mucha fuerza y con grandes posibilidades la elección en varias regiones. Estamos en Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Huancavelica, Apurímac, Junín, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco. Estas son regiones del país en los que el partido ya se ha estructurado muy fuerte. Esto, debido a los cuadros que hemos jalado y a nuestra propia militancia. Aún tenemos un tiempo de algunos meses para poder visitar algunos lugares en los que, tal vez, nos falta un poco más de fuerza.

-¿Y de qué forma se han organizado?

Nosotros masomenos tenemos organizado el 70% de las regiones a nivel nacional, con aspirantes que ya están trabajando hacia la gobernación regional, hacia las alcaldías provinciales y distritales. En algunas regiones ya prácticamente tenemos organizado casi todo, en otras nos falta completar y seguimos haciendo este esfuerzo. Este fin de semana he viajado a Ucayali y de aquí a dos semanas estaremos en Loreto, luego en Ica, Piura. Entonces, hay una presencia y compromiso fuerte de la dirigencia.

-En cuanto a las reuniones que tuvieron con movimientos al interior del país, ¿con cuántos ya han llegado a un acuerdo?

Lo que ocurrió es que, frente a la posibilidad de la eliminación de los movimientos regionales, nosotros buscamos tener un acercamiento con ellos porque podíamos representarlos a través de la bandera de Acción Popular. Lo que ha pasado es que muchos de los cuadros y liderazgos que antes estaban en estos grupos regionales, se han acercado al partido, como parte de este diálogo que hemos tenido. Esto ha permitido que podamos organizarnos territorialmente en algunos lugares en los que estábamos débiles.

-Producto de estas reuniones, ¿cuántos lograron inscribirse en su partido

Muchos. La reglas de juego exigen eso, exigen la afiliación. Nosotros hemos afiliado, al cierre del año pasado, cerca de 18,000 nuevos militantes, la mayoría de ellos con aspiraciones de ser candidatos a diversos cargos.

-¿Con cuántos grupos regionales tienen entendimientos?

Con varios. Tenemos entendimientos con grupos regionales de, al menos, 10 regiones diferentes. Son 15 a 20 movimientos regionales con los que ya hemos llegado a acuerdos y entendimientos. Hay que entender que estos grupos ya existían e iban a participar con su propia marca en los comicios y, frente a las decisiones que se iban ha tomar en el Congreso, han tenido que mirar hacia algún partido. Nosotros los hemos ido a buscar y los hemos invitado a participar con nosotros. Se han afiliado a Acción Popular para que, con todo su equipo, puedan postular con nosotros.

-En junio pasado, usted mencionó que no piensan formar alianzas electorales de cara a los comicios, ¿se reafirma en esa postura?

Sí, porque nuestra estrategia está más orientada a hacer alianzas con los grupos y movimientos regionales

-Sin embargo, ante la dispersión enorme que habrá el 2026 con la participación de 42 partidos, ¿no cree que esa decisión les terminará pasando factura?

Somos conscientes del fraccionamiento de la oferta electoral pero, así como tenemos 42 partidos a nivel nacional, también tenemos 200 movimientos en las regiones que son representativos y algunos de ellos mucho más que la mayoría de partidos que hoy se han inscrito, que la verdad no sabemos quiénes están detrás. Entonces, la estrategia del partido no es hacer una alianza de marcas, sino hacer una alianza con grupos vivos, con gente que sea representativa y están en las regiones.

Alfredo Barnechea, Alberto Tejada y otras precandidaturas

-Alfredo Barnechea será nuevamente su carta presidencial o se asoma otro personaje?

No se sabe porque esto se definirá con la democracia interna. Si hay más de un candidato, serán las bases quien defina finalmente quien nos representará. Alfredo Barnechea es una buena carta que tenemos, pero no es la única.

-¿Cuáles son las otras cartas?

Un sector de la militancia ve con bastante simpatía la posibilidad de que Víctor García Belaunde postule, también el congresista Pedro Martínez ha manifestado su interés en ser precandidato y no descartemos la posibilidad de que un nuevo liderazgo aparezca. Entonces, esto tomará algunos meses en definirse. Hoy nosotros estamos más preocupados en fortalecer nuestra marca más que definir al candidato presidencial.

-¿Y eso por qué?

Porque si nosotros fortalecemos nuestra marca quien sea el candidato presidencial de Acción Popular ya va a tener un activo frente a otros proyectos. Si el proyecto se basa solamente en una persona y esta cae, el proyecto se viene abajo. En nuestro caso queremos tener variables y dentro de ese grupo poder definir, en su momento, cuál es la que más le conviene al partido.

-De acuerdo a una última encuesta de Ipsos, Barnechea registra solo un 2% de intención de voto, muy por debajo de López Aliaga y Keiko Fujimori...

El país no está eligiendo en este momento presidente. Esa es una encuesta más de recordación. Además, los que un año antes figuran en las encuestas no terminan en la foto final. Eso es algo que no nos preocupa.

-Sin embargo, cuando se le preguntó a la gente por qué partido votarán para la presidencia, AP se encuentra en segundo lugar, solo a tres puntos de Fuerza Popular, ¿qué les parece?

Nos anima la idea de que, a pesar de los problemas que hemos tenido, nuestra marca sigue apareciendo sólida. Si hacemos un cálculo estadístico electoral, esos 6 se vuelven 9 o 10, con un poco más de suerte podríamos estar peleando un pase a la segunda vuelta. La prioridad es que nuestra marca esté sólida, esté fuerte, porque la marca es la que nos va a soportar cualquier aspiración en los comicios del 2026. Hoy apelaremos a la fortaleza de esa marca, a darle organización, vida y presencia al partido al interior del partido y escoger buenos candidatos.

-En cuanto a Lima Metropolitana, el exalcalde de San Borja, Alberto Tejada, será su candidato?

Creo que Tejada, quien además ha sido alcalde de San Borja con nosotros, sería una gran carta a Lima Metropolitana. Espero que él esté animado a hacerlo, creo que está con muchas ganas de hacer política porque está haciendo bastante vida partidaria, participa en muchos eventos que se hacen en Acción Popular, lo veo muy animado. Creo que sería una gran alternativa.

