Carlos Alva defendió la permanencia de Raúl Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.
Redacción Gestión
El vocero de la bancada de Acción Popular (AP), , defendió la designación de su colega como vicepresidente de la para el periodo 2025-2026, que se instaló el último lunes.

Esto, a pesar de las críticas y la crisis interna que vive su grupo parlamentario a raíz de esta decisión.

Como se recuerda, , así como rechazaron que Doroteo ocupe un cargo tan importante, pese a que afronta un proceso de expulsión.

En respuesta, Alva indicó el último martes que Doroteo “nunca ha presidido una comisión ordinaria” y que su cargo actual no vulnera los lineamientos internos del partido.

Recordó que el congresista sí ha liderado anteriormente una comisión especial sobre cambio climático, pero precisó que no ha estado al frente de comisiones permanentes.

LA OTRA SEMANA SE VERÍA APELACIÓN DE DOROTEO

Doroteo ya fue expulsado del partido Acción Popular y de la propia bancada; sin embargo, presentó una apelación para permanecer dentro del grupo parlamentario.

Respecto a este tema, Alva señaló que el caso será revisado por una comisión interna dentro de la bancada, la cual podría pronunciarse “quizás la otra semana”.

Además, restó importancia a las denuncias e investigaciones que pesan sobre el actual vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

“Son solo investigaciones”, respondió al ser consultado por la gravedad de todas estas acusaciones contra Doroteo.

