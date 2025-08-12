Esta mañana, la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se instaló oficialmente para el periodo anual de sesiones 2025-2026. El grupo de trabajo será presidido por el legislador de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, pese a tener denuncias.

Sin embargo, llamó la atención que el legislador Raúl Doroteo haya sido designado como vicepresidente de la comisión, pese a que afronta un proceso de expulsión de la bancada de Acción Popular.

Esta noticia generó discrepancias internas en dicho grupo parlamentario. A través de sus redes sociales, la legisladora Silvia Monteza rechazó la designación de Doroteo en el cargo, al señalar que no fue acordada en la bancada.

“Junto a mis colegas Wilson Soto, Luis Aragón y Marleny Portero, rechazamos la elección del congresista Raúl Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. En la bancada no se decidió dicha postulación; por el contrario, su expulsión está pendiente”, indicó en su cuenta de la red social “X”.

Pese a ello, el congresista Ilich López negó que haya una ruptura en la interna de la bancada de Acción Popular por este tema.

“La bancada está sólida y cualquier decisión se verá en la interna”, indicó esta tarde a Canal N.

El también tercer vicepresidente del Congreso evitó pronunciarse por las críticas que hizo Monteza y solo atinó a señalar que el vocero de su grupo, Carlos Alva, será el encargado de emitir la postura oficial.

“Todo tiene un procedimiento y tendremos que ver cuál es el que que se llevará a cabo. Todos los procedimientos se manejan de manera interna”, dijo al ser consultado por el proceso de expulsión de Doroteo de su grupo parlamentario.

“DOROTEO NO PODÍA OCUPAR ESE CARGO PORQUE NO ES MILITANTE”

En respuesta, Monteza reiteró que la designación de Doroteo en la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto se hizo sin consultar a toda la bancada de Acción Popular, por lo que dijo sentirse sorprendida por esta situación.

“Causa sorpresa porque el señor (Raúl Doroteo) está expulsado del partido. No es militante de Acción Popular y dentro de la Comisión de Disciplina de la bancada lo hemos expulsado. Él hizo una apelación y está pendiente de resolución; entonces, por lo tanto, no podía ser vicepresidente de la Comisión de Presupuesto”, dijo esta tarde a Canal N, tras precisar que votó en contra de su nombramiento.

La legisladora acciopopulista insistió que Doroteo, al no ser militante del partido, lógicamente no podía ocupar un cargo en la Comisión de Presupuesto. “La prioridad es para los militantes del partido, no para los invitados”, sostuvo.

En ese sentido, anunció que presentarán un oficio para que se rectifique dentro de su propia bancada la votación en la que supuestamente se eligió a Doroteo

Sin embargo, negó que vaya a renunciar o distanciarse de su bancada, lo que podría originar una división y quiebre.

“No es un quiebre, pero sí es un malestar (...) tenemos ciertas discrepancias, pero sí puedo afirmar que no se romperá la bancada. No nos vamos a dividir, pero sí vamos levantar nuestra voz de protesta”, dijo, tras considerar que Doroteo debe ser sancionado.