A un día del cierre del plazo para la inscripción de listas a la Mesa Directiva del Congreso, Acción Popular terminó por respaldar la candidatura de José Jerí. Según explica el congresista Elvis Vergara, la decisión fue compleja y dividió a la bancada, que recibió propuestas tanto del bloque de José Cueto como del liderado por Jerí.

“Fue una ronda de diálogo bastante complicada. No había una posición cerrada de parte de la bancada respecto a uno u otro, sino que había una cierta distribución de afinidades. Al final primó una evaluación programática y el resguardo institucional del Congreso”, sostuvo en diálogo Cuentas Claras, de Canal N.

Vergara reconoció que, desde el bloque de Cueto, se les ofreció tanto la primera vicepresidencia como la presidencia de la Comisión de Presupuesto. “Era tentador, pero no debía ir por ahí la decisión, sino por qué tanto suma una coalición frente a la otra”, comentó. Añadió que el reparto de comisiones aún no está definido y que Alianza Para el Progreso, considerada bancada oficialista, no estaría dispuesta a ceder Presupuesto.

Cuestionamientos a Jerí

El respaldo a Jerí no fue unánime dentro de Acción Popular. “A varios congresistas les frenaba la idea” , admitió Vergara. El congresista de Somos Perú afronta una investigación fiscal por presunta violación sexual, pero según Vergara, algunos acciopopulistas tuvieron acceso a elementos del caso que “dan cierta tranquilidad, no hay una imputación”.

“Por lo que hay en la investigación hasta ahora, confiamos en la inocencia de Jerí, pero más allá de ello, nosotros confiamos en que la coalición de centro —que ha funcionado bien en algún momento en el Parlamento—, puede funcionar bien también para esa última etapa”, afirmó.

José Jerí ha sido implicado en una denuncia por presunta violación sexual. (Foto: Congreso)

Cabe mencionar que la lista encabezada por José Jerí incluye a Fuerza Popular, APP, Perú Libre y Acción Popular. “Podría entenderse como una postura oficialista, pero no lo es. Siempre hemos buscado la estabilidad, el orden democrático y el equilibrio institucional”, defendió Vergara. “Nos sentimos más cómodos con Somos Perú que con los extremos”.

Respecto a las tensiones con el bloque de Cueto, asentó que este expresó reparos sobre la postulación de Ilich López —vinculado al Caso ‘Los Niños’— como representante de Acción Popular. “Fue una opinión personal, una recomendación. Las decisiones de bancada no pueden estar influenciadas por factores externos”, subrayó.

Finalmente, Vergara admitió que aliarse con partidos cuestionados podría tener consecuencias electorales. “Probablemente (nos pase factura), pero si pensáramos solo en eso, estaríamos desatendiendo lo más importante: la estabilidad institucional”, concluyó.