Los países de Latinoamérica compiten no solo entre ellos, sino con nuevas jurisdicciones que buscan posicionarse como proveedoras de cobre. Foto: Las Bambas.
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Josimar Cóndor
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La transición energética disparó la demanda por cobre y puso a la minería en el centro de la asignación de capital global. En ese escenario, Latinoamérica compite no solo entre países de la región, sino con nuevas jurisdicciones que buscan posicionarse como proveedoras del metal rojo. Así, la discusión sobre reglas para atraer esa inversión, los modelos de crecimiento vía fusiones y adquisiciones, y los cuellos de botella en exploración y permisos cobran mayor brillo que antes, bajo la perspectiva de EY sobre Perú y el panorama global.

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