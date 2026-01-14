Dentro de los 10 primeros productores de cada mineral, figuran las empresas chinas Las Bambas en cobre y plata; Chinalco, en cobre, zinc y plata; Shouxin, en zinc y hierro, y Shougang Hierro Perú, en hierro. A ese grupo, se suma Zijin Mining Group, que opera la mina de oro La Arena (La Libertad) desde 2024; y NFC, que espera concluir la compra de Raura.

Así, la minería en Perú tendría al menos seis productores grandes y medianos en operación.

Si bien Compañía Minera Raura es un productor polimetálico, destaca en el segmento del zinc. En ese mineral, es la sexta empresa más relevante en Perú y, con la entrada de NFC, las mineras chinas sumarían tres en esa división con una participación de 11.3%, según datos del último Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a octubre.

No obstante, Antamina y Volcan seguirán liderando la producción de zinc con participaciones de 36% y 11%, respectivamente, que les otorgan una ventaja considerable frente a las demás empresas.

Raura es un productor mediano de plomo, plata, cobre y zinc, con alrededor de 60 años de actividades.

Raura: ancla para expansión de NFC en Sudamérica

En el anuncio de la firma de acuerdo de compra de Minera Raura, NFC destacó que dicha transacción representa un paso clave en la estrategia para profundizar la presencia en el mercado de metales no ferrosos en Perú, establecer una base sólida de recursos en Sudamérica y asegurar un suministro estable de materias primas.

“Aprovechando el Proyecto Raura como ancla estratégica, NFC continuará reforzando su huella de recursos en Sudamérica y acelerando el desarrollo de alta calidad”, afirmó.

En efecto, la incorporación de Raura le permitiría a NFC establecer una base operativa en Perú para tentar nuevas oportunidades en el territorio nacional o la región, más que expandir la actual operación, consideró Yordin Lozano, analista senior de Kallpa SAB.

Y es que, en la actualidad, Raura es un productor mediano de plomo, plata, cobre y zinc y acumula alrededor de 60 años de actividades. De cara al futuro, la empresa desarrolla el proyecto Reposición Raura por US$ 76.2 millones, que permitiría profundizar las labores subterráneas y construir un nuevo depósito de relaves durante un periodo de 14 años adicionales, pero no implica modificar la capacidad instalada.

“Raura es un productor mediano, opera con una capacidad de 2,800 toneladas por día (tpd). Escalar a una capacidad mucho mayor implicaría varios años de trámites”, anotó.

¿Más exploración y renovación de Raura?

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Carlos Gálvez, consideró que la llegada de NFC a Raura también podría apalancar esfuerzos de exploración rápidamente, pues la compañía tendría todos los permisos para ese tipo de actividades.

“La mina es una operación que ya lleva muchos años y ha tenido dificultades. ¿Quién podría invertir en exploración como capital de riesgo? Serían las empresas chinas”, declaró a Gestión.

En tanto, Humberto Sanchez Berrospi, docente de la carrera de Gestión Minera de la UPC, resaltó que la entrada de NFC permitiría a Raura tener un nuevo respiro luego de periodos de menor producción por falta de inversiones. Asimismo, indicó que la compañía podría incorporar tecnología enfocada en minería subterránea, en la cual las firmas chinas vienen avanzando.

“Raura tiene desafíos en la operación de la relavera y la profundización de la mina. NFC puede traer tecnología para superar esas situaciones. A partir de esa base, podrían mirar otros mercados”, manifestó.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Carlos Gálvez, consideró que la llegada de NFC a Raura también podría apalancar esfuerzos de exploración. (Foto: Stock).

La estrategia de NFC: suministro seguro de minerales

En los últimos años, NFC reconoce que ha aprovechado la oportunidad de la estrategia comercial china “Iniciativa de la Franja y la Ruta” y la cooperación internacional en capacidad de producción para expandir su presencia global. De hecho, NFC – fundada en 1983- fue una de las primeras empresas con visión internacional de China.

Ahora, la compra de Minera Raura encajaría perfectamente en dicha política de expansión. Al respecto, Lozano remarcó que las empresas chinas se encuentran ejecutando una estrategia global de aseguramiento de suministro de metales críticos, apuntando principalmente a Sudamérica.

“Si logran esa integración vertical (incorporando producción de materias primas), van a cumplir el objetivo de ser la primera economía del mundo y el principal productor industrial”, anotó.

En el caso del aporte de la producción de Raura, destacó que el zinc se mantiene como un mineral clave para el sector de la construcción y la industria por su demanda alta y constante para procesos de galvanizado de acero. Asimismo, la estabilidad de su precio eleva su atractivo a futuro.

Por su parte, Sanchez consideró que la apuesta por Raura respondería al interés de asegurar reservas de zinc a futuro para la construcción e industria tecnológica, más que a factores coyunturales. En tanto, Gálvez destacó que la ubicación de Raura en una zona minera geológicamente conocida (sierra central del Perú) habría resultado atractiva para NFC por las opciones de explorar nuevos yacimientos.