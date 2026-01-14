Llegada de NFC a Raura podría apalancar esfuerzos de exploración rápidamente, destacó expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Carlos Gálvez.
En una nueva incursión de empresas chinas en la minería en Perú, NFC (China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.) acordó la compra de Minera Raura en Perú al grupo Breca, a fines de diciembre último. De esa manera, la huella china en dicho sector extractivo y el principal motor de la inversión privada se incrementa. Ahora, ¿cuántas compañías de ese origen operarán en la minería nacional con la venta del productor polimetálico con actividades en las regiones de Lima y Huánuco?

