A fines de diciembre último, NFC (China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.) firmó un acuerdo de adquisición de la mina Raura en Perú con el grupo peruano Breca, dueño de Minsur, BBVA, Tasa y otras compañías. Así, la compañía estatal china incorpora a su portafolio a la operación polimetálica -que inició actividades en 1960 en las regiones de Lima y Huánuco- y marca un hito en su expansión estratégica en Sudamérica, tras salir victorioso del proceso de venta en el cual participaron más postores. ¿Cuál es la dimensión y los negocios del nuevo propietario del productor de plomo, plata, cobre y zinc?

La compañía informó que la ceremonia de firma del acuerdo contó con la presencia de Liu Yu, vicepresidente del Grupo de Minería de Metales No Ferrosos de China; y de Tan Yaoyu, presidente de NFC, junto con otros altos ejecutivos.

El acuerdo fue firmado formalmente por Zhu Donglai, presidente de NFC Singapore, una filial de propiedad total de NFC, y representantes del Grupo Breca.

Para NFC, la firma de compra de Raura representa un paso clave en la estrategia para profundizar la presencia en el mercado de metales no ferrosos en Perú, establecer una base sólida de recursos en Sudamérica y asegurar un suministro estable de materias primas.

“Se espera que el proyecto desempeñe un papel importante en el apoyo al desarrollo sostenible de la cadena de la industria del plomo y el zinc y en la mejora de las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa”, indicó NFC.

Ahora, con Raura como ancla estratégica, NFC adelantó que continuará reforzando su huella de recursos en Sudamérica y acelerando el desarrollo de negocios.

Minera Raura es un productor de plomo, plata, cobre y zinc, ubicado en Lima y Huánuco.

¿Quién es NFC y dónde opera?

La Compañía de Ingeniería y Construcción Extranjera de la Industria de Metales No Ferrosos de China (NFC) fue fundada en 1983 con la aprobación del Consejo de Estado de China. El 16 de abril de 1997, se completó la reorganización, se extrajeron y reestructuraron activos para formar NFC, que cotizó en la Bolsa de Shenzhen y estaba en manos de China Nonferrous Metal Mining Co., Ltd., una empresa central estatal en China.

Como una de las primeras empresas con visión internacional de China, NFC ha desarrollado su negocio desde la contratación de proyectos únicos en las primeras etapas hasta la contratación internacional de proyectos y el desarrollo de recursos, enfocándose en minerales no ferrosos con la contratación internacional de proyectos.

NFC tiene presencia global en más de 50 países y regiones, incluyendo Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, India, Grecia, Congo, Zambia, México, Vietnam y Laos.

En los últimos años, NFC ha aprovechado la oportunidad de la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” y la cooperación internacional en capacidad de producción, ha promovido la contratación de proyectos en el extranjero, el desarrollo de recursos y la cooperación técnica y económica en metales no ferrosos, y ha invertido o contratado varios proyectos industriales de metales no ferrosos en más de 20 países y regiones.

NFC ha sido seleccionada entre los 250 mejores contratistas internacionales del mundo por el Engineering News-Record (ENR) durante muchos años. Asimismo, ha sido incluida entre “Las 500 principales empresas de China” por Fortunechina.com.

¿Qué negocios tiene NFC?

Los negocios de NFC se distribuyen en desarrollo e inversión en recursos naturales, y contratación de proyectos internacionales. Dentro de la primera división, ejecuta consultoría en la actividad de metales no ferrosos, exploración de recursos minerales, diseño industrial e investigación y desarrollo de metales no ferrosos, inversión y producción minera, minería y procesamiento, fundición y fabricación de equipos para la industria metalúrgica.

Asimismo, participa en el comercio de metales no ferrosos y otros campos, abarcando toda la cadena industrial de la industria de metales no ferrosos.

Para estas actividades, dispone de varias filiales. Entre las subsidiarias, figuran TSAIRT Mineral Co., Ltd; Chifeng NFC Baiyinnuoer Mine Co., Ltd; Chifeng NFC Zinc Co., Ltd.; DPM; y Qinghai NFC Mining Development Co., Ltd.

En tanto, en contratación de proyectos internacionales. A la fecha, acumula más de 50 contratos fuera de China desde antes de 1990.