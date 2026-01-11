Southern Perú anunció que el 2026 desembolsará US$ 900 millones en Tía María, dentro del presupuesto total de US$ 1,802 millones.(Fuente: Andina).
Southern Perú anunció que el 2026 desembolsará US$ 900 millones en Tía María, dentro del presupuesto total de US$ 1,802 millones.(Fuente: Andina).
Para el 2026, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyectó que la inversión de las empresas mineras crecerá 6.1%, impulsando el desembolso total del sector privado. Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem), las expectativas apuntaban a un desembolso por US$7,653 millones, considerando el inicio de construcción de cinco proyectos como Zafranal y Pampa del Pongo.

