En Gestión, ahora presentamos una lista de anuncios realizados por las propias empresas y entidades en los últimos meses para el desarrollo de inversiones en 2026, considerando iniciativas en cobre, metales precios y operaciones polimetálicas.

Así, en proyectos cupríferos, Antamina (joint venture conformado por BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi) acaba de presentar una iniciativa por US$ 729 millones al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), en el marco de la aprobada Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para extender la vida útil de su operación de cobre en Áncash hasta 2036.

La propuesta contempla la optimización del tajo abierto y de los depósitos de desmonte, así como ajustes en la metodología de codisposición de relaves en el desmonte.

Por su parte, Southern Perú (Grupo México), tras recibir el permiso de inicio de actividades de explotación del proyecto de cobre Tía María (Arequipa) en octubre último, anunció que el 2026 desembolsará US$ 900 millones en dicha iniciativa, dentro del presupuesto total de US$ 1,802 millones.

Con el capital de este año, la empresa podrá iniciar la apertura o desbroce de la mina, así como comenzar la construcción de componentes del área seca y área húmeda del proyecto, apuntando a empezar con la explotación de mineral en el segundo semestre de 2027.

Por su parte, Teck Resources, accionista del proyecto de cobre Zafranal (Arequipa), indicó el 2025 que se encontraban en fase de exploraciones y que habían iniciado trabajos tempranos en dicha iniciativa que demandaría cerca de US$2,000 millones.

“Estamos trabajando en la permisología para tener todos los permisos y licencias a fines de año (2025), eso incluye el permiso de construcción que necesitamos obviamente antes de que se apruebe el proyecto. Queremos que más o menos para el 2026, cuando ya tengamos aprobado el proyecto, empecemos (obras)”, comentó en septiembre Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de Teck Resources.

En tanto, el Boletín Estadístico Minero del Minem informó que la ejecución del proyecto de cobre Reposición Ferrobamba de Minera Las Bambas (de la china MMG) iniciaría este 2026, con una inversión de US$ 1,753 millones. La iniciativa implica ampliar la explotación en el yacimiento Ferrobamba, extendiendo así la vida útil de la operación minera.

Asimismo, dicho reporte señala que el proyecto Optimización Cerro Verde (Arequipa), de Sociedad Minera Cerro Verde, comenzaría a desarrollarse en 2026 con una inversión de US$ 2,100 millones.

La propuesta contempla un nuevo esquema de minado, producción de mineral y disposición de desmonte de la mina de cobre, con el objetivo de extender el periodo de operaciones de Cerro Verde hasta 2053, ocho años más que el horizonte actual fijado en 2045.

De igual manera, el proyecto de cobre Reposición Colquijirca (Pasco) de Sociedad Minera El Brocal, habría comenzado en 2025 y continuaría su ejecución este año con una inversión de US$ 502 millones.

Metales preciosos: oro y plata

En el segmento de los metales preciosos, la cartera de proyectos es menos nutrida luego de la reciente culminación del proyecto de oro San Gabriel (Moquegua) de Buenaventura, pero igual de importante en el actual contexto de niveles récord de precios. Así, Compañía Minera Ares (Grupo Hochschild) seguirá desarrollando el proyecto de oro Reposición Inmaculada (Ayacucho).

Dicha iniciativa, de US$ 1,319 millones, se ejecuta en el marco de la aprobación recibida para extender la vida de esa mina por 20 años adicionales, a partir de ajustes en el plan de minado y la ejecución de otras actividades operativas. Como parte del proyecto, la compañía presentó recientemente una propuesta al Senace para habilitar 20 plataformas de perforación, junto con sus respectivos accesos.

Por su parte, Gold Fields invierte cerca de US$ 45 millones desde fines de 2025 hasta inicios del 2026 para los cambios aprobados en la última Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la mina de oro Cerro Corona (Cajamarca) y que permitirán seguir operando hasta el 2030.

Dicha operación viene ingresando a una etapa de “precierre”, en la cual los volúmenes de producción van a ir disminuyendo gradualmente hasta el 2030.

Además, Minsur —parte del Grupo Breca— presentó ante el Senace un nuevo documento que plantea ejecutar hasta seis modificaciones en su mina de oro Pucamarca (Tacna) en diciembre último. Entre los cambios planteados, figura la ampliación del tajo Checocollo y la actualización del sistema de manejo de aguas.

En el ámbito de la plata, Pan American Silver iniciaría este 2026 el proyecto Ampliación Huarón (Pasco) por US$ 118 millones.

Asimismo, el Minem incluyó al proyecto de plata Corani (Puno) de Bear Creek Mining en la lista de iniciativas ya en ejecución. Sin embargo, la compañía informó en 2025 que se encontraba en un proceso de revisión estratégica y que el estudio para explotar óxidos de plata había sido frenado.

Polimetálicos, estaño y hierro

En proyectos polimetálicos, Volcan Compañía Minera planea poner en operación a su mina Romina (Lima) a fines del segundo semestre de 2026, tras una inversión de US$ 140 millones. En octubre pasado, además presentó una propuesta ante el Senace para incorporar modificaciones técnicas en el diseño y operación del proyecto.

Así, planteó cambios en el método de minado en las labores subterráneas y la ampliación de la producción a 3,300 toneladas por día, entre otras mejoras, por US$ 381.7 millones.

De otro lado, también planea implementar hasta tres mejoras en la unidad minera Alpamarca –Pallanga (Junín) con US$ 35.5 millones; y cinco cambios, en la operación subterránea Andaychagua (Junín) para ampliar su vida de mina.

Por su parte, Nexa Resources, de capitales brasileños, contempla mejoras en su mina subterránea polimetálica Cerro Lindo (Ica), donde inició operaciones hace 18 años. En concreto, planteó al Senace la ampliación de la capacidad de almacenamiento de los relaves en el depósito Pahuaypite 2, con una inversión de US$ 25′480,000.

Además, propuso el incremento de la capacidad del Depósito N° 6 de la refinería de zinc Cajamarquilla ( Lurigancho-Chosica, en Lima), mediante la elevación de su cota de 522 a 525 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En tanto, en el segmento de hierro, el Minem indicó que Jinzhao Mining Perú inició la ejecución del proyecto Pampa de Pongo (Arequipa), por US$ 1,781 millones. A inicios de diciembre último, la compañía recibió la luz verde del Senace para hacer modificaciones como reubicación, redimensionamiento, optimización, entre otros, de los componentes que fueron aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto mencionado. Los cambios implicarían una inversión de US$ 98 millones.

Y en el ámbito del estaño, dicho ministerio reportó que Minsur inició en 2025 el desarrollo del proyecto Reposición San Rafael (Puno), por US$ 294 millones. En declaraciones a Gestión, la compañía explicó el año pasado que la extensión de la vida útil de dicha operación estaba vinculada con el proyecto de exploración Nazareth.