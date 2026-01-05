La canadiense DLP Resources culminó un estudio aeromagnético con drones en su proyecto minero Esperanza, ubicado en Arequipa, donde identificó anomalías coincidentes que sugieren la presencia de un sistema de pórfido de cobre y molibdeno en profundidad.

El levantamiento, realizado sobre 30 km2, reveló un rasgo magnético alto asociado con alteraciones geológicas y geoquímicas previamente detectadas en la zona, con presencia de cobre, molibdeno, zinc y cobalto.

La compañía indicó que el hallazgo respalda el potencial geológico del área, que se encuentra en un distrito minero activo, cerca de Cerro Verde y otras operaciones relevantes. DLP planea solicitar autorización para iniciar perforaciones exploratorias en 2026.

“Creemos tener evidencia sólida de un sistema de pórfido de cobre y molibdeno enterrado a profundidad. La autorización para un programa de perforación en 2026 es nuestro siguiente paso en este prometedor proyecto”, comentó Ian Gendall, presidente y director ejecutivo de DLP Resources.

Fotografía de la parte central de la zona magnética anómala en Esperanza.

LEA TAMBIÉN: Xali Gold avanza hacia cierre de compra del proyecto de oro Pico Machay en Huancavelica

Características del proyecto Esperanza

El proyecto Esperanza, de cobre y molibdeno, es una iniciativa de exploración en etapa inicial ubicada en el sur del Perú, que comprende 8,600 hectáreas de concesiones de propiedad 100% de DLP Resources. El yacimiento se localiza a unos 35 km al suroeste de la mina Cerro Verde (Arequipa) y colinda al norte con la mina Chapi, operada por Minera Pampa de Cobre, en una zona donde también operan Rio Tinto y Vale.

“El proyecto Esperanza permaneció completamente inexplorado hasta principios de 2024. El muestreo y mapeo inicial comenzaron en enero de 2024, y las observaciones de campo, junto con el primer conjunto de 97 resultados de rocas, fueron muy alentadores”, explicó el ejecutivo.

Dichos resultados arrojaron cobre, molibdeno, cobalto y zinc altamente anómalos en existencias intrusivas mapeadas y brechas polimícticas dentro de los volcanes suprayacentes.

DLP Resources inició nueva fase de perforación en Cusco

En julio de 2025, la empresa canadiense DLP Resources Inc. inició una nueva fase de perforación en su proyecto Aurora, un depósito de pórfido de cobre, molibdeno y plata ubicado en el Cusco. Esta etapa se inscribe dentro del programa de expansión e infill (relleno) para delimitar mejor el recurso mineral y evaluar su viabilidad económica.

La primera perforación, denominada A25-023, tenía como objetivo alcanzar los 1,000 metros de profundidad. La campaña incluía entre 6,000 y 7,000 metros distribuidos en siete pozos, que apuntaban tanto a zonas ya conocidas como a nuevas extensiones hacia el oeste y sureste del depósito.

El proyecto Aurora, ubicado en la provincia de Calca, es un yacimiento avanzado de pórfido de cobre y molibdeno que ha tenido una historia intermitente de exploración. Aunque el área fue autorizada para perforaciones en 2015, los trabajos no se ejecutaron en ese momento. Sin embargo, existe un antecedente de 13 perforaciones realizadas entre 2001 y 2005, que totalizaron 3,900 metros distribuidos en un área aproximada de 1,000 por 800 metros. Solo tres de esos pozos—DDA-01, DDA-3A y DDA-3—están disponibles actualmente para su revisión geológica.

LEA TAMBIÉN: Rio Silver apuesta por Perú y proyecta avances clave en su proyecto María Norte hacia 2026