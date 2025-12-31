Tal como lo anunciamos, la minera canadiense Pecoy Copper Corp. dio inicio a su primera campaña de perforación en casi una década en el proyecto de cobre Pecoy, su activo ubicado en Arequipa. El arranque marca un hito para la compañía, que reactiva la exploración del proyecto por primera vez desde 2016.

La campaña comenzó con una perforadora ya en operación, mientras que una segunda plataforma se incorporará en los próximos días. Además, la empresa prevé movilizar plataformas adicionales en 2026, lo que apunta a una estrategia de exploración escalable y de mayor alcance en el proyecto peruano.

La perforación inicial se concentra en la zona Brecha Sur, uno de los objetivos prioritarios definidos por la compañía. En paralelo, la segunda perforadora será destinada a la zona Pozo Central, ampliando la cobertura sobre áreas identificadas con alto potencial dentro del yacimiento.

Pecoy Copper Corp. arranca con una perforadora ya en operación y contempla la incorporación de una segunda en los próximos días, mostrando un despliegue escalonado pero activo. (Foto referencial: Andina).

Programa de perforación multifase

Percoy Copper informó que el programa en el proyecto Pecoy busca evaluar objetivos de alta prioridad identificados a partir de resultados históricos y de una interpretación geológica actualizada, con el objetivo de confirmar, reclasificar y eventualmente expandir los recursos del proyecto, incluyendo sectores con potencial de mayor ley.

El primer pozo de la campaña, identificado como PEC25-065, se inició desde una plataforma en Brecha Sur y apunta a comprobar la continuidad de mineralización de alta ley en profundidad. Los resultados de los ensayes serán informados una vez que se reciban y validen.

La campaña forma parte de un programa de perforación multifase, que contempla el uso de múltiples plataformas para probar de manera sistemática varios objetivos en paralelo, aumentando la eficiencia y la cobertura exploratoria en el proyecto ubicado en el sur del país.

Pecoy prioriza su proyecto insignia en el país, concentrando recursos técnicos y operativos para evaluar su potencial de cobre, oro, molibdeno y plata. (Foto: GEC).

Avances en Perú

Previo al inicio de la perforación en Pecoy, el equipo técnico de Pecoy Copper realizó una revisión geológica integral del yacimiento y del proyecto Tororume, que incluyó la reinterpretación de núcleos históricos clave y el apoyo de especialistas en sistemas de pórfidos. Este trabajo permitió mejorar la comprensión de la mineralización y definir con mayor precisión los blancos de exploración.

La empresa señaló que el programa en Perú cuenta con el respaldo de alianzas comunitarias consolidadas, el desarrollo continuo de infraestructura en sitio y la contratación de mano de obra local, factores que acompañan la reactivación exploratoria del proyecto y sientan las bases para las siguientes fases de trabajo.