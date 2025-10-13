En septiembre pasado se cerró la adquisición inversa mediante la cual Pecoy Copper consolidó el 100% de las concesiones mineras que conforman el proyecto Pecoy, en Arequipa. Foto: Andina
En septiembre pasado se cerró la adquisición inversa mediante la cual Pecoy Copper consolidó el 100% de las concesiones mineras que conforman el proyecto Pecoy, en Arequipa. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En septiembre pasado se cerró la adquisición inversa mediante la cual Pecoy Copper consolidó el 100% de las concesiones mineras que conforman el proyecto Pecoy, en el sur de Perú (Arequipa). Antes de esta operación, los derechos sobre el yacimiento estaban repartidos entre Copper X Mining Corp., Pembrook Copper Corp. y otros inversionistas privados. Tras este paso, ¿qué viene ahora?

TE PUEDE INTERESAR

Congresista Diego Bazán explica el por qué se excluyó la minería ilegal en ley de “criminalidad sistemática”
Atlas Copco, su plan por crecer en infraestructura y reforzarse en minería
Minería crece ligeramente en julio y pesca a doble dígito: ¿cómo avanza la economía peruana?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.