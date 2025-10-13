En diálogo con Gestión, Fernando Pickmann, asesor legal de Pecoy Copper, explicó que se trató de un reverse takeover, una figura común en el mercado canadiense en la que una compañía privada adquiere una empresa que ya cotiza en bolsa, permitiéndole listarse sin una oferta pública inicial. A través de este proceso, Pecoy Copper tomó control de los derechos de Pembrook Copper y Minamtex, integrando bajo una sola compañía tanto el proyecto Pecoy, como el proyecto Tororume, ambos abiertos a exploración.

Minamtex, cabe precisar, fue una de las compañías titulares de una parte de las concesiones del proyecto Pecoy, junto a Pembrook Copper.

El letrado agregó que, de forma paralela al cierre de la operación, se completó un financiamiento (placement) que permitió levantar más de 60 millones de dólares canadienses, equivalentes a más de US$ 40 millones. “Estos recursos están destinados a financiar la primera etapa de perforación del proyecto Pecoy”, dijo.

Pecoy Copper inicia su fase de exploración en Arequipa con respaldo financiero y diálogo abierto con las comunidades locales. (Foto: Bloomberg)

Campaña exploratoria: los siguientes pasos

Ahora, el primer objetivo de Pecoy Copper es ratificar los acuerdos con la comunidad de Arirahua, propietaria de la superficie del proyecto. “La comunidad ha recibido muy bien la nueva inversión y está interesada en mantener una relación de colaboración para el desarrollo de la exploración”, señaló Pickmann.

Una vez formalizados estos acuerdos, la compañía planea iniciar en un plazo de dos a dos meses y medio la primera campaña de perforación diamantina , con un objetivo de 10,000 metros en esta fase inicial. “El plan de perforación ya está definido y la empresa de perforación diamantina ha sido seleccionada; solo falta la firma del contrato”, adelantó el abogado.

La campaña empezará con una perforadora y, de acuerdo al avance de los trabajos, se podrían sumar más equipos. El cronograma proyecta que la primera fase se extienda hasta los primeros meses del 2026, aunque los tiempos podrían ajustarse según factores logísticos y climáticos, como la temporada de lluvias. “La ventaja es que actualmente la empresa cuenta con el financiamiento necesario y ha realizado un levantamiento de capital sólido”, resaltó.

El proyecto Pecoy es predominantemente de cobre y se ubica en el cinturón de pórfidos de cobre del sur del país, donde también se encuentran operaciones como Cuajone, Toquepala, Quellaveco, Cerro Verde, Zafranal y Cerro Negro.

¿Vendrán más levantamientos de capital? Al respecto, aclaró que todavía no está previsto iniciar otro proceso de financiamiento. “Sin embargo, en este tipo de proyectos los levantamientos de capital suelen ser escalonados, conforme se avanza en la determinación y optimización del recurso”, argumentó.

Recordó además que Pecoy es un proyecto que cuenta con información geológica y técnica previa, con un recurso inferido estimado de 6.45 billones de libras de cobre, con una ley del 0.34%. “El trabajo que sigue es mejorar la calidad del recurso, ampliarlo y, en función de esos resultados, pasar a la siguiente etapa de financiamiento”, puntualizó.

En detalle, Pecoy abarca 9,975 hectáreas distribuidas en 19 concesiones. Hasta la fecha se han completado 121 taladros de perforación diamantina, que suman 48,576 metros perforados.

En relación a Tororume, el especialista precisó que ambos proyectos son complementarios, pero en primera instancia el enfoque está en Pecoy. “Primero consolidar Pecoy; luego vendrá la siguiente fase, que podría integrar a Tororume. Tenemos que ir en orden y hacer una inversión prudente, que es lo que nos han pedido los inversionistas. En 2026 deberíamos estar iniciando trabajos en Tororume, también un proyecto cuprífero”, señaló el socio de Dentons Gallo Barrios Pickmann.