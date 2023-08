A partir de esta autorización, la referida empresa podrá extender la vida de Inmaculada por 20 años más, ejecutando cambios en el plan de minado y otras actividades. La iniciativa implica un presupuesto total de US$ 4,436 millones en obras y sostenimiento durante todo el tiempo de operación de esta mina de oro y plata.

De dicho monto, alrededor de US$ 1,300 millones corresponden al capex (gasto de capital) para los trabajos orientados a la extensión de los años de operación.

En el inicio del mencionado proyecto, Hochschild Mining confirmó a Gestión que invertirán cerca de US$ 100 millones el 2023 en Inmaculada. En su momento, la empresa aseguró que tenía este capital listo para el momento que reciban la luz verde al MEIA.

“La aprobación de la MEIA representa un hito significativo para Hochschild y la industria minera peruana. Además, refleja el compromiso del Gobierno de que el Perú sea una jurisdicción atractiva y favorable a la minería”, comentó Ignacio Bustamante, CEO de Hochschild.

Los pasos que seguiría Inmaculada

Para Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), es positivo ver que algunos proyectos de ampliación como Inmaculada empiezan a aprobarse. Sin embargo, tras la luz verde de Senace, explicó que todavía se debe obtener el permiso de ejecución o inicio de actividades.

En general, el también presidente del Perumin 36 refirió que dicha licencia demanda tener los derechos de uso sobre los terrenos superficiales y, en algunos casos, haber realizado una consulta previa.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Víctor Gobitz, reconoció que dicho permiso es necesario. No obstante, indicó que su otorgamiento responde a una revisión técnica y no toma mucho tiempo, pues la empresa suele tener todo listo al llegar a esta etapa.

En tanto, las órdenes de compra, contratos de obras y adquisiciones locales pueden ir avanzando mientras se obtiene la mencionada licencia. Al conseguirla, estimó que la ejecución de un proyecto de ampliación como Inmaculada puede oscilar entre uno y dos años (menos que un proyecto nuevo o greenfield).

El impacto de Inmaculada

La demora en la aprobación de la MEIA de Inmaculada impactó en sus resultados del primer semestre del 2023. En ese periodo, su producción de oro equivalente cayó 15% a 92,856 onzas. La producción de plata también retrocedió 15%, considerando que la operación venía acercándose a su etapa final.

Sin embargo, su extensión de vida no solo le permitirá recuperar sus volúmenes de años recientes, sino también será clave para el incremento de la producción nacional. En oro y plata, Minera Ares —operador de Inmaculada— fue el quinto y segundo productor más importante el 2022, respectivamente.

En la actualidad (enero a mayo del 2023), la producción peruana de oro cae 3.5% y la de plata en 6.6%. Para Gobitz, la mejora en los volúmenes de plata de la mina de Hochschild es clave para el repunte de este mineral. Además, destacó un impacto intangible, pues el mercado observa que las inversiones mineras empiezan a reactivarse.

Si bien Cardozo resaltó que Inmaculada también aportará a la producción aurífera nacional, reconoció que la misma viene siendo afectada por el cierre de otras operaciones mineras, la paralización de proyectos y la ausencia de nuevos descubrimientos. Así, retomar picos del 2005 no será una tarea sencilla, dijo.

Las ampliaciones pendientes

Luego de la aprobación del MEIA de Inmaculada, Gobitz confió en que el Estado continúe dando luz verde a los proyectos de ampliación pendientes en Antamina, Yumpag, Las Bambas y otros. Cardozo compartió la misma expectativa.

“Antamina ya debió haber sido aprobada, y tenemos también la ampliación de Ilo, Magistral, Cuajone y otros. Siempre hablamos de una cartera de 47 proyectos mineros de US$ 53,000 millones, pero no es una realidad inmediata. Lo más cercano son los brownfield (ampliaciones), de US$ 12,500 millones, que requieren permisos en plazos que sean adecuados”, señaló.

A optimizar procesos de aprobación de ampliaciones

Sergio Vega-León, socio de Servicios Tributarios y Legales en PwC Perú

La importancia de la aprobación de proyectos de ampliación minera radica en tratar de, por lo menos, mantenernos en el mediano plazo con la producción de otros minerales, como el oro, el zinc y la plata, además de seguir creciendo en la producción de cobre, esencial en la transición energética. Esto nos pondría en una mejor posición para propósitos del PBI y de la recaudación tributaria.

Sin embargo, para agilizar los procesos de revisión y aprobación, se deben optimizar procedimientos y capacitar técnicamente a las autoridades competentes a cargo de las aprobaciones. Los funcionarios deben encontrarse mejor capacitados para resolver los trámites y no caer en contradicciones ni en demoras. El criterio con el que resuelven debe ser uniforme para cada autoridad involucrada. Necesitamos predictibilidad y eficiencia.

