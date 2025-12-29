La canadiense Rio Silver cerró 2025 reafirmando que Perú se consolida como el eje estratégico de su crecimiento y 2026 será un año decisivo para materializar ese posicionamiento. En su carta de fin de año a los accionistas, la compañía destacó que el contexto internacional de precios récord de la plata refuerza la urgencia de avanzar proyectos con capacidad real de entrar en producción, especialmente, en jurisdicciones mineras consolidadas como la peruana.

El entorno macro juega a favor. La empresa subraya que el mercado global de la plata atraviesa un déficit estructural por quinto año consecutivo, impulsado por una demanda industrial creciente vinculada con la energía solar, la electrificación y la infraestructura tecnológica. En ese escenario, los proyectos de alta ley y con infraestructura cercana, como los ubicados en Perú, adquieren un valor estratégico adicional.

Hacia 2026, Rio Silver prevé un flujo constante de hitos operativos, incluyendo avances en licencia social, permisos, infraestructura y acceso subterráneo. (Foto referencial: Andina).

Avances en el proyecto María Norte

En este contexto, el proyecto de plata María Norte (Huancavelica) se posiciona como el principal activo de desarrollo de Rio Silver en el Perú. La aprobación oficial de su adquisición marcó un punto de inflexión para la compañía, que deja atrás una etapa puramente exploratoria para enfocarse en un camino concreto hacia la producción. La empresa enfatiza que se trata de un proyecto avanzado, con características técnicas y logísticas que reducen riesgos y plazos.

Uno de los factores clave de María Norte es su ubicación en un distrito de plata histórico, con acceso a mano de obra local experimentada y a instalaciones de procesamiento operativas a corta distancia. Esta cercanía permitiría optimizar inversiones de capital y acelerar el inicio de operaciones, un aspecto central en la estrategia de corto plazo de la compañía en Perú.

De cara a 2026, Rio Silver prevé un avance sostenido en hitos críticos del proyecto. Entre ellos, se incluyen la gestión de la licencia social, la preparación del sitio, la planificación de infraestructura, la tramitación de permisos y la secuencia de desarrollo del acceso subterráneo. El objetivo es priorizar mineralización accesible de alta ley y sentar las bases para un potencial flujo de caja en el corto plazo.

La aprobación de la adquisición de María Norte marca un punto de inflexión corporativo, pues habilita a la compañía a avanzar con actividades concretas de ingeniería, permisos y preparación del sitio. (Foto referencial: Andina).

Otras actividades de exploración en Perú

Paralelamente, Rio Silver planea continuar con actividades de exploración bajo el marco regulatorio vigente en Perú, buscando extender la vida del proyecto Santa Rita y fortalecer su perfil de crecimiento. Esta combinación de desarrollo y exploración apunta a equilibrar resultados inmediatos con una visión de largo plazo dentro del país.

Más allá de María Norte, el proyecto Santa Rita complementa la estrategia peruana de Rio Silver. Aunque se encuentra en una etapa temprana, la empresa lo identifica como un activo con alto potencial geológico, asociado a sistemas polimetálicos de gran escala. Su desarrollo futuro podría ampliar la presencia de la compañía en Perú más allá del horizonte inicial de producción.

Desde el punto de vista financiero, la empresa destaca que su estructura de regalías y participaciones en terceros le otorga flexibilidad para concentrar recursos en Perú sin presiones inmediatas de capital. Este enfoque refuerza la prioridad asignada a María Norte y al portafolio peruano como generadores de valor en el próximo ciclo de la plata.