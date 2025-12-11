Además, existe una creciente demanda industrial por la plata, en parte explicada por la transición energética global, pues por su alta conductividad eléctrica es componente esencial en paneles solares fotovoltaicos y otros equipos de energías renovables no convencionales (RER).

En esa línea, el Gobierno de Donald Trump ha incluido este metal en la lista de materias críticas, tal como lo hizo con las tierras raras. Hoy la plata, al igual que el oro, es considerado un activo refugio, en circunstancias en que el dólar estadounidense se deprecia por el debilitamiento de las economías.

El déficit en la oferta de plata a nivel mundial apuntala el aumento en su precio

Exportación al alza pese a menor embarque

La producción de plata alcanzó en septiembre último los 326,746 gramos finos, un aumento del 11.3%. Con ese resultado, se lograron 2.7 millones de gramos finos (8.3%) en los primeros nueve meses del año.

Justamente, el Perú, que es el tercer productor mundial de plata, se ve beneficiado con el incremento sostenido de la cotización, pues el valor de las exportaciones de ese metal, con US$ 102 millones a agosto último, representó un aumento de 22.3% respecto a los US$ 83 millones reportados en igual periodo del 2024.

Ello sucedió, a pesar de que el volumen embarcado al exterior (3.1 millones de onzas troy) en los primeros ocho meses del 2025 retrocedió en 4.61% frente a las onzas enviadas de enero a agosto del año pasado, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Principales empresas productoras de plata en el Perú. fuente: Minem

La exploración no despega

De acuerdo con el Minem, la recuperación de la producción cuprífera y el repunte del zinc y la plata contribuyeron a sostener el aumento en general de la minería: el sector creció en 2.28% a septiembre.

Según Jorge Ramos, de Fibra Prime, esta tendencia en la cotización de la plata lleva, en general, a que proyectos argentíferos que antes no eran rentables, ahora sí lo sean, particularmente para empresas mineras junior dedicadas a la exploración.

En el Perú, en la cartera de proyectos de exploración minera que las empresas reportan al ministerio, de un total de 28 iniciativas, cuatro son de plata, entre ellos los proyectos Berenguela de Aftermath Silver, en Pasco; Doriga de Minera Reliquias, en Huancavelica, Kolpa de Minera Kola, también en Huancavelica; y Tassa de Teck Perú, en Moquegua.

Todos ellos cuentan con instrumento de gestión ambiental ya aprobado, y acumulan inversiones por US$ 15.7 millones, en tanto aún se encuentra en fase de consulta preliminar el proyecto Condorillo (de Minera Ares) en Ayacucho, por US$ 2.5 millones.

Sin embargo, no existe ni uno solo para buscar nuevos yacimientos de plata que tenga autorización del sector para iniciar esa actividad.

Solo dos minas con fecha definida

Al mismo tiempo, en la cartera de 67 proyectos de construcción de minas por US$ 64,071 millones, solo siete son de plata, pero apenas dos tienen fecha para iniciar producción: la principal Corani, en Puno (de Bear Creek Mining), por US$ 579 millones, que debe iniciar construcción este año para ponerse en marcha el 2028.

Le sigue Ampliación Huarón, de Pan American Silver Huarón, por US$ 118 millones, que debe iniciar su ejecución el 2026 para empezar a operar el 2032, en Pasco.

Entre los proyectos de minas con fecha por definir se encuentran Optimización Pallancata, de Compañía Minera Ares, por US$ 511 millones, y Optimización Julcani, de Minas Buenaventura, en Huancavelica por US$101 millones.

El precio no mueve la aguja en Perú

Al respecto, Marcial García, experto en minería de EY Perú, señaló a Gestión que, en efecto, de la cartera de proyectos mineros, mientras el 71% está conformado por iniciativas de cobre, un 13% de oro, un 9% de hierro, los de plata, al igual que los de zinc, apenas alcanzan al 3%.

En tal sentido, refirió que, si bien, siguiendo la tendencia del oro, el precio de la plata se ha duplicado, en el Perú todavía no mueve la aguja de las inversiones para buscar o extraer ese metal, pues desde hace mucho no se ven grandes inversiones para poner en marcha proyectos argentíferos.

Sin embargo, muchas compañías que extraen cobre y oro en el Perú, al mismo tiempo producen plata como un subproducto, vendiéndolo en forma de aleaciones de oro y plata, o cobre y plata, conocida como doré, que suele ser embarcado por vía aérea para su refinación en barras en el exterior.