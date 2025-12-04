La minera canadiense Xali Gold Corp. anunció una colocación privada no intermediada con el objetivo de recaudar hasta US$ 1.07 millones (C$1.5 millones), monto que será destinado principalmente al desarrollo del proyecto de oro Pico Machay, en Huancavelica. La compañía destacó que este activo se encuentra en una etapa avanzada de exploración y presenta un objetivo de producción en el corto plazo.

El financiamiento forma parte de una estrategia de la compañía por reforzar su presencia en el país, luego de haber anunciado la adquisición de Pico Machay el pasado 24 de octubre de 2025. Dicho proyecto representa su principal foco de crecimiento fuera de Canadá.

La estructura de la colocación contempla la emisión de aproximadamente 15 millones de unidades, a un precio de C$0.10 cada una. Estas unidades incluyen una acción ordinaria de Xali Gold y media opción de compra de acción, con un plazo de ejercicio de 18 meses.

Pico Machay tiene un objetivo de producción en el corto plazo, convirtiéndose así en un proyecto con potencial de rápida puesta en marcha. (Foto referencial: Andina).

LEA TAMBIÉN: Xali Gold reanuda exploración en Perú tras acuerdo por proyecto Majo

Presupuesto destinado a proyecto de oro Pico Machay

Xali Gold detalló que el 75% de los fondos a recaudar en la referida colocación se destinará específicamente a la adquisición y exploración de Pico Machay, lo que evidencia el peso estratégico del proyecto peruano dentro de su portafolio. El 25% restante será asignado a capital de trabajo y fines corporativos generales.

La empresa proyecta cerrar la colocación alrededor del 15 de diciembre de 2025, aunque la fecha podría variar según determinen las condiciones de mercado. El cierre también está sujeto a la aprobación de la bolsa de TSX Venture Exchange (Canadá), donde cotizan las acciones de la compañía.

En caso de que la demanda de los inversionistas supere el monto previsto, Xali Gold podría ampliar el número de unidades ofrecidas, siempre con la autorización de la TSXV. De lo contrario, las suscripciones se atenderán bajo el criterio “first-come, first-served”.

Asimismo, la compañía contempla la posibilidad de pagar comisiones a colocadores que participen en la operación, conforme con las políticas de la bolsa y la regulación de valores aplicable en Canadá. Finalmente, se reitera que los valores ofrecidos no podrán ser adquiridos por inversionistas en Estados Unidos, salvo bajo un marco de registro o excepciones contempladas en la ley federal de valores.

El comunicado de Xali Gold subraya el buen estado legal de todas las concesiones del proyecto, clave para futuros permisos y desarrollo. (Foto referencial: Andina).

LEA TAMBIÉN: Xali Gold pone el foco en sus exploraciones mineras en Perú

Características del proyecto Pico Machay

El proyecto Pico Machay se ubica en el cinturón epitermal del sur del Perú, dentro del complejo andino occidental, una franja geológica reconocida por su intensa actividad minera. En su entorno cercano, se encuentran operaciones como Lalira, San Genaro y Astohuaraca, todas a menos de 45 kilómetros del proyecto. Además, a unos 63 kilómetros hacia el norte, opera la mina Corihuarmi, gestionada por Minera IRL.

El activo comprende un total de 17 concesiones mineras que cubren alrededor de 4,700 hectáreas, las cuales mantienen vigencia y buen estado de título. Este bloque de concesiones posiciona a Pico Machay como un proyecto de escala significativa dentro de la región.

Desde la compañía destacan que la incorporación de Pico Machay marca un hito para su estrategia en Perú, pues ofrece potencial para modernizar los estudios existentes y avanzar hacia un horizonte de producción en el corto plazo.