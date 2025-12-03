El ITS aprobado por el Senace plantea hacer modificaciones en Pampa de Pongo, como reubicación, redimensionamiento, optimización, entre otros, de componentes.
El otorgó la conformidad al “Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto de Explotación Minera ”, presentado por la empresa china Jinzhao Mining Perú. La iniciativa se enfocará en la extracción de hierro y cobre.

La aprobación fue formalizada mediante la Resolución Directoral 00141-2025-SENACE-PE/DEAR. El proyecto, que contempla una inversión estimada de US$ 98 millones (en ajustes y modificaciones), se ubica en las provincias de Caravelí y Nazca, en las regiones de Arequipa e Ica, respectivamente.

El ITS aprobado plantea hacer modificaciones como reubicación, redimensionamiento, optimización, entre otros, de los componentes que fueron aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto mencionado.

De acuerdo con la evaluación, las modificaciones planteadas implican la generación de impactos ambientales negativos no significativos, que cuentan con medidas de manejo ambiental para su prevención, control y mitigación.

La inversión total en el proyecto llegaría a US$ 1,798,800,000.

Las modificaciones planteadas en Pampa de Pongo implican la generación de impactos ambientales negativos no significativos, indicó el Senace. (Fuente: El Peruano).
El primer ITS de la MEIA de Pampa de Pongo

En agosto último, , filial de la china Zhongrong Xinda Group, presentó el primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de , ante el Senace.

La propuesta contemplaba un total de 32 cambios, entre modificaciones y reubicaciones. Entre los ajustes al proyecto, figuraban el rediseño de la planta de beneficio con el objetivo de mejorar la operación y el mantenimiento sin alterar la capacidad de procesamiento. Asimismo, en la nueva configuración, apuntaban a que el mineral chancado pase por un circuito de concentración magnética en tres etapas, priorizando la recuperación de hierro por su mayor valor económico.

Además, el planteaba reubicar la pila de almacenamiento de mineral, que se dividiría en dos para optimizar la capacidad y su integración con la planta de beneficio. También proponía elevar el tanque y el reservorio de agua industrial a una cota superior y en una ubicación distinta. Además, solicitaba ajustar la ruta y longitud del mineroducto debido a cambios en la disposición de la planta de beneficio y la planta de filtrado.

El Senace es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. La entidad evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país. (Imagen: Andina).
¿Qué es un ITS y qué labor cumple el Senace?

El ITS es un instrumento de gestión ambiental necesario para realizar modificaciones o ampliaciones que generen impactos no significativos al ambiente, o que involucren mejoras tecnológicas en un proyecto.

Por su parte, el es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. La entidad evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país con criterios técnicos y participación ciudadana.

PRODUCCIÓN

En su primer año de operaciones, producirá 3.36 millones de toneladas (Mt) de concentrado de hierro. En el noveno año, la producción alcanzará su punto máximo con 17.67 Mt, para luego estabilizarse, en la etapa previa al cierre, en torno a 14.95 Mt de hierro y 0.102 Mt de cobre como productos finales.

