Cori Puno impulsará mejoras en su planta de beneficio en Untuca con la instalación de tecnología que busca elevar la recuperación de oro. Foto: Cori Puno.
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Cori Puno, empresa dedicada a la exploración, explotación y metalurgia de minerales auríferos en Puno, se prepara para introducir cambios en su unidad minera Untuca. En esta zona, la compañía extrae mineral de vetas como Pomarani, Gallocunca, Cerro La Torre y Esperanza, que conforman el sector aurífero donde opera Untuca. Estos yacimientos abastecen de mineral a la planta de beneficio ubicada en la misma unidad. Ahora, ¿qué planea ejecutar la empresa?

