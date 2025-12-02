La compañía ingresó el Sexto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Unidad Minera Untuca ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El documento plantea una modificación orientada a optimizar el proceso de flotación de la planta de beneficio, mediante la implementación de dos celdas columna para mejorar la recuperación de oro.

El proyecto incorpora estas dos celdas columna al circuito de flotación de la planta, que cuenta con una capacidad aprobada de 1,900 TMS/día (toneladas métricas secas por día). Esta mejora tecnológica, explica el ITS, busca incrementar la eficiencia metalúrgica en la recuperación de partículas finas de oro y sulfuros, sin modificar la capacidad instalada.

Actualmente, la unidad minera Untuca desarrolla actividades de explotación subterránea y a tajo abierto, cuyo mineral es procesado mediante chancado, molienda, gravimetría, flotación y filtrado para obtener concentrados de oro. La planta concentradora, explica el reporte, fue autorizada inicialmente en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2006 y ampliada en 2013 hasta 3,500 t/d (toneladas por día), aunque posteriores ITS ajustaron la capacidad a 1,700 t/d y luego a 1,900 t/d, con vertimiento cero y el circuito metalúrgico hoy en operación.

Cori Puno proyecta modernizar su proceso de flotación en Untuca con una inversión de US$ 1.36 millones, una iniciativa que entrará en construcción en 2026. Foto: Cori Puno.

Inversión y cronograma de ejecución de propuesta en Untuca

El ITS presentado por Cori Puno explica que la optimización en Untuca es necesaria porque el circuito de flotación vigente —equipado con celdas mecánicas— presenta limitaciones para recuperar partículas finas y ultrafinas de oro, debido a la elevada viscosidad de la pulpa y a la turbulencia generada por los sistemas de agitación, factores que reducen la eficiencia global del proceso.

La inversión prevista para esta modificación asciende a US$ 1′360,000 . En cuanto a la modificación propuesta en este Sexto ITS —la instalación de celdas columna—, el cronograma establece que la etapa de construcción se concentrará en 2026 .