Turismo es uno de los sectores pendientes de reactivación, según ASEP. (Foto: Difusión)
Mayumi García
A partir de aproximadamente 9 millones de emprendimientos en diversos sectores productivos del país, entre formales e informales, la agenda de reivindicación y desarrollo para dicho tejido empresarial aún se muestra amplia y con un largo borrador de acciones pendientes. Así, este tema será llevado a una de las mesas de la 63ª edición de CADE Ejecutivos, donde Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP), se sumará al debate desde la perspectiva de cómo generar empleo de calidad.

