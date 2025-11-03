En diálogo con Gestión, el representante indicó que, en tiempos actuales, emprender en el país se ha vuelto una necesidad más que una opción, justamente como respuesta a la falta de empleo de calidad. A ello, agregó que otros problemas como la falta de estadísticas sobre esta realidad y el exceso de regulación complican la creación de empresas y; por ende; la generación de empleos de calidad.

“También tenemos los problemas políticos que aunque no afectan la macroeconomía nacional, pues seguimos teniendo la moneda más sólida de Latinoamérica, sí terminan impactando negativamente en el emprendedor que incluso puede quebrar por las convulsiones sociales”, remarcó.

Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP), participará de una de las mesas de debate de CADE Ejecutivos 2025. (Foto: Difusión)

Al respecto, Calmell del Solar hizo hincapié en dos sectores claves para el país, tales como son el turismo y la minería , los cuales por encadenamiento crean importante número de puestos de trabajo.

“Turismo es definitivamente el sector más golpeado en los últimos años, dado que no ha logrado recuperarse después de la pandemia. Ahora, el turismo genera freno en la construcción, comercio, servicios y un montón de actividades conexas. De igual manera, la minería con la informalidad también está muy complicada. Estamos hablando de dos grandes locomotoras que generan desarrollo”, expresó el representante.

Frente a ello, el presidente de ASEP emplazó a que el Estado proteja las unidades productivas, rechazando intentos de “chantajes, marchas o protestas de grupos interesados que aparecen cuando se abre una gran mina en el país”. “Necesitamos un Estado expeditivo que deje trabajar”, agregó.

Perspectivas de consumo

De cara a las fiesta de Navidad y de fin de año, el líder del gremio de emprendedores sostuvo que se aguarda una positiva campaña, impulsado principalmente por el desembolso de gratificaciones y liberación de los depósitos de AFP.

“El panorama de la economía se ha mantenido; entonces creemos que habrá más dinero para el consumo. La turbulencia política esperamos que también calme, pues justamente aquella es la que afecta a la microeconomía y a las inversiones que efectúa el empresario peruano”, indicó.

Finalmente, Calmell del Solar incidió en que el aumento del crimen organizado es un problema de relevancia que podría retraer el consumo de los peruanos, principalmente, por temor a la ola de inseguridad que existe en el país.

IPAE anunció que el CADE Ejecutivos 2025 se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, marcando el regreso del foro empresarial a la capital después de 17 años. (Foto: GEC)