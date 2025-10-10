Congreso busca por insistencia incorporar a las Mypes en el libre mercado de la electricidad (Fuente: Andina)
Congreso busca por insistencia incorporar a las Mypes en el libre mercado de la electricidad (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió insistir con el proyecto de ley que plantea la apertura del libre mercado de la electricidad –al cual acceden principalmente grandes y medianas empresas) para incorporar también a las micro y pequeñas empresas (Mype) como clientes libres que puedan negociar directamente sus precios de la electricidad con generadoras y distribuidoras de ese servicio.

TE PUEDE INTERESAR

Unna Energía con luz verde para inversión por casi S/ 41 millones en Piura: ¿qué planea?
Energía nuclear en Perú: ¿es viable a pesar de altos costos y riesgo sísmico?
El aumento previsto de las reservas de crudo es “insostenible”, avisa la Agencia Internacional de la Energía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.