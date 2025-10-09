Mediante un aviso publicado en el Boletín Oficial del diario El Peruano, la empresa solicitó a las autoridades competentes la autorización para operar la central térmica Planta 5 Chilca, que contará con una capacidad instalada de 4.479 megavatios (MW) . El proyecto se ubica en el distrito de Chilca (Cañete), una zona que en los últimos años ha concentrado diversos proyectos energéticos.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima, los ciudadanos interesados podrán consultar la documentación del proyecto en la sede institucional. El trámite se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), según precisa el aviso.

Otros proyectos eléctricos de OPP Film

No es la primera vez que OPP Film gestiona permisos ante el Minem para operar una central eléctrica. En junio pasado, la compañía presentó una solicitud para la autorización de generación termoeléctrica en su planta de Lurín, correspondiente al proyecto “Central Térmica Planta 1-4 Lurín”.

Dicha iniciativa se suma a un proyecto de 13.4 megavatios (MW) asociado a la Planta 2-3 Lurín, cuya operación fue autorizada por el Minem en enero de 2025.

El proyecto en la Planta 2-3 está vinculado al plan anunciado por la empresa en marzo de 2024, que contempla la implementación de equipos de generación eléctrica a gas natural en dicha instalación. Esta medida busca cubrir hasta el 90% de la demanda energética de la planta, que cuenta con cuatro líneas de producción, mientras que el 10% restante continuará siendo suministrado por Luz del Sur.

De esa manera, la compañía apunta a optimizar su eficiencia energética, como parte de un programa que considera una inversión superior a S/ 20 millones en equipos de generación eléctrica a gas natural.