OPP Film se dedica a la fabricación y comercialización de películas y recubrimientos plásticos para empaques de la industria alimentaria. Foto: OPP Film.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

OPP Film, filial peruana de Oben Holding Group, presentó una nueva solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para la generación eléctrica en Cañete (Lima). La compañía, dedicada a la fabricación y comercialización de películas y recubrimientos plásticos para empaques de la industria alimentaria, tiene en la mira la operación de una central térmica. ¿Qué características tiene?

