A inicios de 2025, Unna Energía, empresa de Aenza (antes Graña y Montero), presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la ampliación de las facilidades de producción en el Lote IV (Piura). Este documento acaba de recibir la aprobación de la autoridad ambiental. En ese contexto, ¿qué acciones contempla el ITS con luz verde?

En detalle, dicha propuesta considera la expansión de la planta de inyección de agua (PIA) 193, la instalación de las baterías (plantas de recepción y procesamiento) Oveja Alta y Fondo Alto, así como el tendido de ductos, oleoducto y gasoducto, con el fin de optimizar la producción actual y gestionar el volumen proyectado en dicho lote.

Las referidas obras demandarán una inversión estimada de S/ 40′908,516.2. Las mejoras se desarrollarán en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, dentro de la Zona A del Lote IV.

Tiempos de ejecución

Según el mencionado ITS, la etapa de construcción se extenderá por 32 meses, mientras que la operación de las baterías y la PIA 193 tendrá una duración proyectada de 30 años. En el caso de los ductos, se prevé un período operativo de 22 años.

El Senace precisó que, de acuerdo con la evaluación técnica, las modificaciones incluidas en el ITS generan impactos ambientales no significativos, los cuales estarán sujetos a medidas de prevención, control y mitigación.

Dicho proceso contó además con la opinión técnica vinculante favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Recientemente, Unna también obtuvo la aprobación del Senace para optimizar la recolección, tratamiento y medición de hidrocarburos en el Lote III, en Paita. Foto: ANDINA.

Otros proyectos con autorización

A inicios de septiembre, Unna Energía obtuvo también la aprobación del Senace para optimizar la recolección, tratamiento y medición de hidrocarburos en el Lote III, en Paita.

El proyecto contempla la ampliación de seis baterías (203, 5503, 5882, 8014, 206 y 8012), así como la modernización de la planta de inyección de agua (PIA 202). La inversión destinada a estas mejoras tecnológicas supera los S/ 57 millones.

El ITS aprobado establece un plazo de 32 meses (dos años y ocho meses) para la etapa de construcción y 30 años para la operación. Durante la fase de construcción, se prevé el traslado de personal, equipos y materiales; además de obras civiles, trabajos preliminares, movimiento de tierras, desmantelamiento de componentes y construcción de estructuras de concreto y metálicas.

También se ejecutarán obras eléctricas, instalación de sistemas de instrumentación y control, junto con los procesos de precomisionado y comisionado.

En la etapa de operación, se pondrán en marcha las baterías y la planta de inyección de agua, garantizando su mantenimiento permanente. Finalmente, en la fase de abandono, se procederá con el desmantelamiento y retiro de estructuras, seguido de la rehabilitación de las áreas intervenidas.