Unna Energía, del Grupo Aenza, recibió la luz verde del Senace para mejorar los procesos de recolección, tratamiento y medición de hidrocarburos en el lote III de Paita. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A inicios de año, específicamente en marzo, Unna Energía, empresa de Aenza (antes Graña y Montero), presentó una propuesta de mejora en los lotes ubicados al norte de Lima, particularmente en el lote III, en Paita (Piura). La iniciativa busca optimizar la recolección, tratamiento y medición de hidrocarburos en la zona, y ya cuenta con la autorización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

