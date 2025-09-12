En detalle, la autoridad ambiental aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Ampliación de las Facilidades de Producción en el Lote III’.

Este contempla la ampliación de seis baterías (203, 5503, 5882, 8014, 206 y 8012), así como la mejora de la planta de inyección de agua (PIA 202). La inversión estimada para estas mejoras tecnológicas supera los S/ 57 millones.

Según el Senace, los cambios propuestos generan impactos ambientales negativos no significativos, para los cuales ya se han definido medidas de manejo ambiental adecuadas. Además, el ITS obtuvo la opinión técnica vinculante favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), lo que asegura que el proyecto se ejecute respetando los estándares de sostenibilidad.

Tiempo de ejecución

El ITS considera 32 meses (2 años y 8 meses) para la etapa de construcción y 30 años para la etapa de operación .

En la fase de construcción, se llevarán a cabo el traslado de personal, equipos y materiales, así como obras civiles, trabajos preliminares, movimiento de tierras, desmantelamiento de componentes y construcción de estructuras de concreto y metálicas. Paralelamente, se ejecutarán obras eléctricas, instalación de sistemas de instrumentación y control, y los procesos de precomisionado y comisionado.

Durante la etapa de operación, se pondrán en marcha las baterías y la planta de inyección de agua (PIA), asegurando su mantenimiento continuo. Finalmente, en la fase de abandono, se procederá con el desmantelamiento y retiro de estructuras, seguido de la rehabilitación de las áreas intervenidas.