Tras la caída en el primer semestre, se espera que el sector de hidrocarburos crezca 0% en 2025, pero proyectan que en el 2026 se pueda alcanzar una recuperación. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
La producción de hidrocarburos en Perú cerraría el año con un “crecimiento” de 0%, según el reciente Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el 2026, sin embargo, las expectativas aún no son del todo claras.

