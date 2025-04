El presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, informó que avanzan “conversaciones” para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) empiece a asumir los gastos del Oleoducto Norperuano, que hoy son asumidos por la petrolera estatal.

Narváez precisó que el centro de estas comunicaciones buscan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectúe una transferencia de presupuesto al Minem, de manera que asuma esa responsabilidad.

“Uno de los temas que nos preocupa mucho es el Oleoducto Norperuano. Hasta este momento, hemos sufrido 104 atentados y eso cuesta mucho dinero. Son 1,106 kilómetros que recorre este oleoducto, desde la selva hasta la costa”, apuntó.

El presidente de Petroperú brindó detalles sobre lo que implica mantener operativo “este activo crítico nacional”. Detalló que los recursos se orientan a tareas de mantenimiento.

“Está presupuestado, por este año, US$ 112 millones. Esto es solo para mantener la operación de ese oleoducto. Y no regresa nada. Por lo tanto, si nosotros, esto, excluimos de nuestro estado financiero, técnicamente tendríamos un problema”, mencionó.

Según precisaron en conferencia, en 2022, los egresos totales del oleoducto ascendieron a los US$ 126.9 millones; en 2023, a US$ 146.2 millones; en 2024, a US$ 127.8 millones.

Cabe señalar que lo mencionado por Narváez corresponde solo al primer trimestre de marzo. Entre los diferentes conceptos destacan remuneración de personal, mantenimiento y reparación, seguros, consumo de combustibles, alimentación y transporte de personal, seguridad y vigilante, entre otros.

Agregó que, en el decreto de urgencia de setiembre del 2024 para su reestructuración, se consideró un apartado (cláusula 6.3) que establece que e ministerio asuma estos gastos.

Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, brindó detalles sobre que significa el oleoducto para las finanzas institucionales. (Foto: Petro-perú)

“Hasta este momento no se ha concretado. Así que estamos en conversaciones para ver si, una vez por todas, hay una transferencia de presupuesto del MEF hacia el Minem y este último asuma estos gastos”, sostuvo.

¿Auditoría forense en Petroperú?

En otro momento, Narváez también indicó que, formalmente, el 15 de mayo se lanzará la licitación internacional para la auditoría forense de la empresa petrolera pública.

“También se está trabajando y, en la segunda quincena de mayo, ya entra en selección la empresa que debe encargarse de ese trabajo. Porque toda la primera etapa preparativa está hecha, esperamos que el 15 de mayo empiece a lanzarse la licitación internacional”, sostuvo.

Agregó que, en un plazo adicional de 15 días, ya se tendrían a los postores que, finalmente, realizarán la autoría forense de Petroperú.