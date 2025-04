Ello, pese al impacto negativo que significa para esa empresa estatal, la caída de los precios del petróleo a nivel internacional.

Señaló que por un lado, la empresa aún tiene que cumplir a cabalidad lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 013 que reglamentó los pasos que debía seguir para lograr su reorganización empresarial con la garantía estatal.

Hay cosas que no está cumpliendo

Sin embargo, el ministro Montero reconoció que hay cosas que la petrolera estatal está cumpliendo pero otras que “no está cumpliendo tanto”.

“Nosotros hemos conversado con el directorio de petroperú y con la gerencia general en sentido de que ellos tienen que Mostrar un cumplimiento cabal de lo indicado en el decreto de urgencia 013″, anotó.

Pero, por otro lado, reconoció también que Petroperú sigue enfrentando un manejo financiero de corto plazo que resulta difícil, pero ahora, a raíz de la caída del precio del petróleo.

Impacto de caída del precio del petróleo

Explicó que, si hasta hace dos meses el barril de crudo tenía un valor de US$71 a US$72 por barril, ahora cayó a un promedio de US$60 por barril, en tanto que el presidente Donald Trump ha iniciado una guerra de aranceles.

Eso ha hecho, refirió, que Petroperú, que compra (crudo) a tres o cuatro meses vista, haya adquirido ese insumo a un precio de US$70 y ahora tenga que procesarlo para vender a un equivalente de US$60 (por barril de derivados).

Eso, concluyó, significa que la empresa está perdiendo en esa operación.

Descarta nuevo respaldo

Sin embargo, consultado si el Gobierno prevé dar un respaldo económico financiero adicional a Petroperú, el ministro Montero descartó que ello esté previsto, además que tampoco la empresa lo ha solicitado.

“No está previsto darle un nuevo impulso o incentivo económico o respaldo económico a Petroperú; petroperú no lo ha solicitado y el ministro de Economía y Finanzas (José Salardi) ha indicado de que eso no es necesario y que no está en nuestros planes darle un nuevo salvataje financiero”, insistió.

