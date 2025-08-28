Luego de una caída de 3.6% en el primer semestre, el sector de hidrocarburos terminaría el año sin un mínimo avance. (Imagen: Andina)
Luego de una caída de 3.6% en el primer semestre, el sector de hidrocarburos terminaría el año sin un mínimo avance. (Imagen: Andina)
Aunque el , no todos los sectores acompañarán ese dinamismo. Uno de los más rezagados será el de , cuya proyección se ajustó a la baja de 4% a 0% para este año.

El resultado que se espera para el cierre del 2025 refleja los problemas que han enfrentado las principales operaciones de . Según el MMM, los múltiples mantenimientos programados de plantas y ductos impactaron los niveles de producción que se esperaban.

Solo durante el primer semestre del 2025, la actividad de cayó 3.6% por esta menor extracción de gas natural. La planta de Las Malvinas afrontó diversas paradas temporales, mientras que el ducto de tuvo dos mantenimientos que interrumpieron parcialmente la producción.

A eso se sumó el cierre de pozos petroleros en los lotes 56 y 57, lo que redujo la disponibilidad de crudo.

Pero no todo fue retroceso. La producción de , en particular desde el lote 95 y el reinicio del lote 8, permitió mitigar parte de la caída. Otros lotes menores, como el V, III y IV, también contribuyeron.

Perspectivas para 2026

El panorama para el 2026 es más alentador. De acuerdo con la actualización del MMM, hidrocarburos lograría crecer 3% el próximo año debido a la continuidad de la producción en el lote 95, el segundo año completo de explotación del lote 8 y el reinicio progresivo del lote 192.

Además, se espera una recuperación en la producción de gas natural y líquido de gas natural, especialmente desde el lote 88 ante una mayor demanda interna de energía termoeléctrica y los programas de masificación de gas natural.

¿Cómo van otros sectores?

Mientras hidrocarburos se estanca, otros sectores primarios muestran un desempeño más favorable, aunque con ajustes.

En se ajustó el crecimiento de 3.8% a apenas 2% en 2025 debido a los conflictos sociales y problemas operativos, pero se aceleraría en 2026.

Para , la proyección indica que este año alcanzaría un avance de 7%, menor al 11% previsto antes, debido a restricciones en la captura de anchoveta.

En tanto, el agro mantiene su expectativa de crecimiento en 3.5%, y la manufactura primaria pasaría de avanzar 5.7% a solo 4%.

