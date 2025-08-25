Dentro de la exposición de motivos de su propuesta, Bellido recuerda que en 2020 se aprobó una ley similar, pero que planteaba que el Estado destine el 6% del PBI al sector educación. Foto: GEC.
El , de la bancada de Podemos Perú, acaba de presentar un proyecto de ley que busca elevar la “asignación mínima e invariable” del Producto Bruto Interno (PBI) al sector .

Su propuesta concreta es que el Estado invierta anualmente no menos del 10% del PBI a este rubro. Para ello, según el proyecto de ley 12187/2025-CR, se busca modificar el artículo 16 de la Constitución del Perú.

De aprobarse, su texto quedaría de la siguiente manera: “La educación es un derecho fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 10% del PBI".

Dentro de la exposición de motivos de su propuesta,

Sin embargo, el congresista asegura que el mismo Ministerio de Educación (Minedu), lo que se ve reflejado en el alto déficit de infraestructura y equipamiento escolar, entre otras carencias.

Por ello, y aunque no está incluido dentro de la redacción del proyecto de ley como tal que se haría ley, plantea elevar el gasto del Estado en educación al 10% del PBI, aunque no de manera inmediata.

“El presente proyecto de ley propone establecer como política de Estado la asignación mínima del 10% del PBI al sector educación, de forma progresiva en un plazo de cinco años”, se indica en la exposición de motivos como propuesta de solución.

Con ello Bellido indica allí que se busca garantizar la sostenibilidad, equidad y justicia social en la política educativa nacional.

Además, el congresista remarca que diversos compromisos internacionales, ya exigen la necesidad de incrementar de manera sustancial el gasto en educación, recomendando no gastar menos del 6% del PBI en este rubro. Aparte, refiere también que “otros países de la región” superan este porcentaje, aunque sin nombrar cuáles.

